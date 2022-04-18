Paralar İŞKUR ve SGK üzerinden yatırılıyor! ASHB'den 1.583 lira, 1.531 lira, 5 bin 938 lira ödeme müjdesi! Başvurular e-Devlet şifresi ile...

Gelir durumu düşük, maddi sorunlar nedeniyle çalışmakta olanlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her yıl veriliyor. Milyonlarca anne ve baba yararlanıyor. Paralar İşkur ve SGK üzerinden yatırılıyor. Çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen ebeveynler başvurabiliyor. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Elazığ, Malatya illerinde yaşayanlar dikkat! Kadınların işgücüne katılımını ve çalışan kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek ve çocukların bakımına katkıda bulunmak amacıyla destek ödemeleri yapılıyor. İşte detaylar...