Ve sona gelindi! Tek tek açıklandı! Görevde yükselme, unvan değişikliği sınav hakkı, eş durumundan tayin... Sözleşmeliye kadro müjdesinde son dakika!

530 bin sözleşmeliyi ilgilendiriyor. Kamuda çalışan binlerce sözleşmeli memur bu haberi bekliyordu. Ve harekete geçildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tek tek anlattı. Son dakika haberine göre sözleşmelilere kadro çalışmasında artık sona gelindi. Çalışmanın detayları belli oldu. Yeni dönemde 39 ayrı statü sona erecek. Sosyal haklarda yaşanan eşitsizlik bitecek. Görevde yükselme, unvan değişikliği sınav hakkı, eş durumundan tayin verilecek. İşte detaylar...