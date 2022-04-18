Ve sona gelindi! Tek tek açıklandı! Görevde yükselme, unvan değişikliği sınav hakkı, eş durumundan tayin... Sözleşmeliye kadro müjdesinde son dakika!
Sözleşmeliye kadro müjdesinde son dakika gelişmesi yaşandı. Detaylar tek tek gün yüzüne çıktı. Artık sona gelindi. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Sözleşmeli yüz binlerce kişi gözlerini açmış yeni haberleri bekliyordu. Çalışmaların sonu göründü. Memurlara bir çok hak verilecek. 10 Mayıs'ta yapılacak 3600 ek gösterge toplantısında sözleşmeli personele yönelik çalışma da masaya yatırılacak. 39 ayrı statü detayı dikkat çekti. İşte son gelişmeler...
530 bin sözleşmeliyi ilgilendiriyor. Kamuda çalışan binlerce sözleşmeli memur bu haberi bekliyordu. Ve harekete geçildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tek tek anlattı. Son dakika haberine göre sözleşmelilere kadro çalışmasında artık sona gelindi. Çalışmanın detayları belli oldu. Yeni dönemde 39 ayrı statü sona erecek. Sosyal haklarda yaşanan eşitsizlik bitecek. Görevde yükselme, unvan değişikliği sınav hakkı, eş durumundan tayin verilecek. İşte detaylar...
530 bin sözleşmeliye kadro verilecek mi, ne zaman verilecek? sorusu son günlerde yoğun olarak araştırılıyor. Yeni dönemde 39 ayrı statünün sona ereceği, sosyal hakların eşitleneceği belirtildi. Sözleşmeli memurların kadro, ücret, tayin, görevde yükselme sorunları çözülecek. Gelin detaylara hep birlikte bakalım...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmelilere kadro çalışmasında sona gelindiğini belirtirken, aralarında öğretmenlerin de bulunduğu binlerce çalışanın yaşadığı mağduriyet de son bulacak.