Yüksek maaş almak için bu formüller öne çıktı! Bunları yapın maaşınız artsın! 6 koşulla her ay... Milyonlarca çalışan farklı iş kolunda alın teri akıtıyor ve bu süreçte de emekli olma hayalini kuruyor. Aynı zamanda yüksek maaş almanın yolları da merak ediliyor. İlk olarak yüksek emekli aylığı almanın temel yolu çalışılan dönemden geçiyor. Bu bağlamda en önemli kriter, prime esas kazanç olarak karşımıza çıkıyor. Emeklilikte yüksek maaşın yolunu açan en önemli kriter, prime esas kazanç. Tüm çalışma hayatındaki ücretler dikkate alınıyor. Bazı noktalara dikkat etmek ileride alınacak maaşı yükseltiyor.