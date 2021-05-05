Bayram öncesi 3 ay ertelemeli 391 TL taksitle 36 ay vadeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası! Vakıfbank ve İş Bankası destek kredisi:

Vakıfbank ve İş Bankası yeni kredi kampanyasını duyurdu! Vakıfbank ve İş Bankası üzerinden kredi çekemeyenlere 3 ay ödemesiz kredi verilecek. Salgın döneminin uzaması ve şu an duyurulan kısmi kapanma sonrası Vakıfbank ve İş Bankası yeni kredi kampanyasını çok uygun faizlerle vereceğini duyurdu! İşte Vakıfbank ve İş Bankası hiç kredi kullanamayanlara vereceği yeni kredi kampanyasının detayları! İhtiyaç kredisi alabilmek için en önemli şart bankaya bir gelir göstermeniz. Banka, size borç vereceği için paranın kendisine geri döneceğinden emin olmak ister. Bu yüzden kredi kullanacak kişiden gelir belgesi talep eder. Eğer çalışmıyorsanız vadeli mevduat geliri, kira geliri, yakınlar üzerinden alınan maaş gibi gelirler de belgeleyebilmeniz halinde gelir olarak sayılacaktır.

05.05.2021 08:36 - Son Güncelleme: 05.05.2021 08:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





