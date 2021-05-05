Bayram öncesi 3 ay ertelemeli 391 TL taksitle 36 ay vadeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası! Vakıfbank ve İş Bankası destek kredisi:
Vakıfbank ve İş Bankası yeni kredi kampanyasını duyurdu! Vakıfbank ve İş Bankası üzerinden kredi çekemeyenlere 3 ay ödemesiz kredi verilecek. Salgın döneminin uzaması ve şu an duyurulan kısmi kapanma sonrası Vakıfbank ve İş Bankası yeni kredi kampanyasını çok uygun faizlerle vereceğini duyurdu! İşte Vakıfbank ve İş Bankası hiç kredi kullanamayanlara vereceği yeni kredi kampanyasının detayları! İhtiyaç kredisi alabilmek için en önemli şart bankaya bir gelir göstermeniz. Banka, size borç vereceği için paranın kendisine geri döneceğinden emin olmak ister. Bu yüzden kredi kullanacak kişiden gelir belgesi talep eder. Eğer çalışmıyorsanız vadeli mevduat geliri, kira geliri, yakınlar üzerinden alınan maaş gibi gelirler de belgeleyebilmeniz halinde gelir olarak sayılacaktır.
Vakıfbank ve İş Bankası üzerinden kredi çekemeyenlere 3 ay ödemesiz kredi verilecek. Salgın döneminin uzaması ve şu an duyurulan kısmi kapanma sonrasıVakıfbank ve İş Bankası yeni kredi kampanyasını çok uygun faizlerle vereceğini duyurdu!
Kısmi kapanmayla birlikte nakit ihtiyacı olan vatandaşlara Vakıfbank ve İş Bankası müjdeli haber geldi! Vakıfbank ve İş Bankası 90 gün ödemesiz, 1 yıl ihtiyaç kredisi kampanyasını duyurdu. İhtiyaç kredisi başvurusu yapabilmek için öncelikle 18 yaşından büyük olmanız gerekir. Bireysel ihtiyaç kredisi alabilmek için belgelenebilir geliriniz ve girişi en az üç ay önce yapılmış olup hala devam etmekte olan sigortanız olmalıdır. En önemli kriter ise kredi notu. Kredi notunuz da bankanın belirlediği alt sınırın üzerinde olmalıdır.