RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

ŞOK 5 Mayıs 2021 aktüel kataloğu! Bayram fırsatlarına saatler kaldı! Çeşit çeşit indirimler sizlerle....

ŞOK 5 Mayıs 2021 aktüel kataloğuyla birbirinden farklı onlarca ürün yarın sabah saatlerinden itibaren satışa sunulacak. Bu bağlamda ürünleri merak edenler ŞOK aktüel kataloğunda ürünleri öğrenmek isteyenler araştırmalara koyuldu. 4 Kişilik Masa Takımı, 3'lü Safir Koltuk, Katlanır Yatak, Homend Pottoman Türk Kahvesi Makinesi, Sinbo Çelik Çay Seti, APPRO Profesyonel Saç Kurutma Makinesi, Braun 1173 Epilasyon Cihazı, Raks Sona Saç Düzleştirici, Esse Ultimate Emaye Çaydanlık ve Tencere, Esse Ultimate Emaye Derin tencere ürünleri dikkat çekiyor. Peki, ŞOK 5 Mayıs aktüel kataloğunda neler var? İşte o ürünlerin listesi..

04.05.2021 12:56 - Son Güncelleme: 04.05.2021 12:56
Şok Aktüel 5 Mayıs Kataloğu Yayınlandı! Şokta Bu Hafta İndirimler Neler?

ŞOK 5 Mayıs 2021 aktüel kataloğuyla birbirinden farklı onlarca ürün yarın sabah saatlerinden itibaren satışa sunulacak. Bu bağlamda ürünleri merak edenler ŞOK aktüel kataloğunda ürünleri öğrenmek isteyenler araştırmalara koyuldu. 4 Kişilik Masa Takımı, 3'lü Safir Koltuk, Katlanır Yatak, Homend Pottoman Türk Kahvesi Makinesi, Sinbo Çelik Çay Seti, APPRO Profesyonel Saç Kurutma Makinesi, Braun 1173 Epilasyon Cihazı, Raks Sona Saç Düzleştirici, Esse Ultimate Emaye Çaydanlık ve Tencere, Esse Ultimate Emaye Derin tencere ürünleri dikkat çekiyor.

İşte ŞOK 3-9 Mart aktüel kataloğu

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şok Aktüel 5 Mayıs Kataloğu Yayınlandı! Şokta Bu Hafta İndirimler Neler?

ŞOK 5 MAYIS 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

4 Kişilik Masa Takımı 799 TL,

3'lü Safir Koltuk 699 TL,

Katlanır Yatak 269 TL

Şok Aktüel 5 Mayıs Kataloğu Yayınlandı! Şokta Bu Hafta İndirimler Neler?

Homend Pottoman Türk Kahvesi Makinesi 279 TL,

Sinbo Çelik Çay Seti 169 TL,

APPRO Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 109 TL,

Şok Aktüel 5 Mayıs Kataloğu Yayınlandı! Şokta Bu Hafta İndirimler Neler?

Braun 1173 Epilasyon Cihazı 169 TL

Raks Sona Saç Düzleştirici 59,90 TL

Akdeniz Döküm Tava 26 cm 99.00 TL

Şok Aktüel 5 Mayıs Kataloğu Yayınlandı! Şokta Bu Hafta İndirimler Neler?

Akdeniz Döküm basık tencere 129.00 TL

Esse Ultimate Emaye Çaydanlık ve Tencere 159,00 TL

Esse Ultimate Emaye Derin tencere 149,00 TL