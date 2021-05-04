ŞOK 5 Mayıs 2021 aktüel kataloğu! Bayram fırsatlarına saatler kaldı! Çeşit çeşit indirimler sizlerle....

ŞOK 5 Mayıs 2021 aktüel kataloğuyla birbirinden farklı onlarca ürün yarın sabah saatlerinden itibaren satışa sunulacak. Bu bağlamda ürünleri merak edenler ŞOK aktüel kataloğunda ürünleri öğrenmek isteyenler araştırmalara koyuldu. 4 Kişilik Masa Takımı, 3'lü Safir Koltuk, Katlanır Yatak, Homend Pottoman Türk Kahvesi Makinesi, Sinbo Çelik Çay Seti, APPRO Profesyonel Saç Kurutma Makinesi, Braun 1173 Epilasyon Cihazı, Raks Sona Saç Düzleştirici, Esse Ultimate Emaye Çaydanlık ve Tencere, Esse Ultimate Emaye Derin tencere ürünleri dikkat çekiyor.

İşte ŞOK 3-9 Mart aktüel kataloğu