Yüksek fiyatlı ev satışına TOKİ freni! Bin 248 TL taksit ile 2+1 - 3+1 konut piyangosu bu kez kaçmaz! 180 ay vade %10 indirim seçeneği... Ocak ayı TOKİ fırsatları son sürat devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Sakarya Adapazarı projesi kapsamında inşa edilen 293 konut için başvuru tarihlerini duyurdu. Konut satışları orta gelir grubuna makul bir şekilde yapılacak. İşte 2022 Ocak ayı TOKİ kurasız 2+1 ve 3+1 uygun fiyatlı dairelerin listesi...