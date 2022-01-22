Tuvalet kağıdı ve yağda indirimli satışlar başladı! ŞOK, Migros, BİM, A101, Cimri.com fiyatları yarıladı! 5 LT Ayçiçek yağı 5 TL’ye düştü!
Hem yağda hem tuvalet kağıdında peş peşe indirim haberleri geldi. Zincir marketler harekete geçti. Hem internet üzerinden hem mağazalardan indirimli ayçiçek yağı ve tuvalet kağıdı satılıyor. A101, BİM ve ŞOK'un yanı sıra Cimri.com'da Kırlangıç 5 L ayçiçek yağının 5 TL'den satıldığını görenler şoke oldu. İnternet sitesinden liste halinde yağ fiyatlarını yayımlayan Cimri.com'da Çotanak 5 L ayçiçek yağının da yine 5 TL'den satıldığı görüldü. İşte liste halinde en ucuz ayçiçek yağı ve tuvalet kağıdı fiyatları...
Son zamanların en pahalı ürünleri arasında yer alan sıvı yağ ve tuvalet kağıdında bir çok market indirim yaptı. A101'de en ucuz ay çiçek yağı 19,95, en ucuz tuvalet kağıdı ise 27,25 TL'ye düştü. BİM'de ise tuvalet kağıdı 12,50 TL'den satılıyor. ŞOK'ta da yine tuvalet kağıdı 29,90 TL'den raflardaki yerini aldı. Migros'ta da benzer bir indirim şöleni bulunuyor. Migros 1 Litre Ayçiçek yağı 25 90'dan satılıyor. Bilindik zincir marketlerin yanı sıra Cimri.com sitesi üzerinden yaptığı duyuruda 5 litre ayçiçek yağını 5 TL'ye satmaya başladıklarını duyurdu. İşte liste halinde sıvı yağ ve tuvalet kağıdı fiyatları...
Ayçiçek yağı ve tuvalet kağıdı fiyatları merak ediliyor. Yağ ve tuvalet kağıdı almak isteyen vatandaşlar hangi markette daha ucuza satıldığını araştırıyor.
Cimri.com.tr internet adresinden yayımlanan ayçiçek yağı fiyatları şaşırttı. Listeye göre, Salat 5 litre ayçiçek yağı internet alışverişine özel 5 TL'ye satılacak. İşte listenin tamamı...