Tuvalet kağıdı ve yağda indirimli satışlar başladı! ŞOK, Migros, BİM, A101, Cimri.com fiyatları yarıladı! 5 LT Ayçiçek yağı 5 TL’ye düştü!

Son zamanların en pahalı ürünleri arasında yer alan sıvı yağ ve tuvalet kağıdında bir çok market indirim yaptı. A101'de en ucuz ay çiçek yağı 19,95, en ucuz tuvalet kağıdı ise 27,25 TL'ye düştü. BİM'de ise tuvalet kağıdı 12,50 TL'den satılıyor. ŞOK'ta da yine tuvalet kağıdı 29,90 TL'den raflardaki yerini aldı. Migros'ta da benzer bir indirim şöleni bulunuyor. Migros 1 Litre Ayçiçek yağı 25 90'dan satılıyor. Bilindik zincir marketlerin yanı sıra Cimri.com sitesi üzerinden yaptığı duyuruda 5 litre ayçiçek yağını 5 TL'ye satmaya başladıklarını duyurdu. İşte liste halinde sıvı yağ ve tuvalet kağıdı fiyatları...