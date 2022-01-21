Kilosu 90 bin lira! Bir dönümden 1 kilo çıkıyor

İlk olarak Safranbolu'da yetiştirilmeye başlayan ve Türkiye'nin ikinci üretim merkezi haline gelen Hatay'da üretilen safran hem ilaç hem de kaliteli kozmetik sanayisinde kullanılıyor. Doğada bulunmayan ve sadece kültürel olarak yetiştiriciliği yapılan safran hayvan gübresi ile beslenirken organik yetiştirme özelliğine bir sahip bitki.