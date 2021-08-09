Yüksek emekli maaşı alabilmek mümkün! Özellikle 2000 ve öncesinde çalışanları yakından ilgilendiriyor! 14 bine kadar…

Milyonlarca kişi bir gün emekli olacağı günün hayalini kuruyor ve refah bir hayat sürmek için ne kadar maaş alacağını hesap etmeye çalışıyor. Yüksek emekli maaşı herkesin hayali olduğu için gerekli olan şartların neler olduğu ile ilgili bilgiler merakla araştırılıyor. 2000 öncesinde ve 2000 yılı sonrasında başlayan emekliliklerde Aylık Bağlama Oranı (ABO) oranları değişiklik gösteriyor ve alınacak maaş miktarları da bu noktada farklı oluyor. İsteğe bağlı ödemeler ve borçlanma durumlarında da yüksek emekli maaşı almak mümkün. İşte konuya dair tüm detaylar…