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Haberler Ekonomi Yüksek emekli maaşı alabilmek mümkün! Özellikle 2000 ve öncesinde çalışanları yakından ilgilendiriyor! 14 bine kadar…

Yüksek emekli maaşı alabilmek mümkün! Özellikle 2000 ve öncesinde çalışanları yakından ilgilendiriyor! 14 bine kadar…

Milyonlarca çalışanın hayali yaşlılık hayatın ekonomik yönden rahat geçirebilmek ve bunun için yüksek emekli maaşı almak istiyor. Özellikle 2000 ve öncesinde çalışanlar yüksek emekli maaşı alabiliyor. Emekli maaşları 3 ayrı şekilde hesaplanıyor, Aylık Bağlama Oranı (ABO) ile çarpılıyor. Peki vatandaşlar yüksek maaş alabilmek için nelere dikkat etmeli? Emekli aylığında alınacak miktar tüm hayatınızdaki çalışmalarınıza bağlı olarak, alınan brüt ücrete göre değişiklik gösteriyor. İşte tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

09.08.2021 19:12 - Son Güncelleme: 09.08.2021 19:14
Yüksek emekli maaşı alabilmek mümkün! Özellikle 2000 ve öncesinde çalışanları yakından ilgilendiriyor! 14 bine kadar…

Milyonlarca kişi bir gün emekli olacağı günün hayalini kuruyor ve refah bir hayat sürmek için ne kadar maaş alacağını hesap etmeye çalışıyor. Yüksek emekli maaşı herkesin hayali olduğu için gerekli olan şartların neler olduğu ile ilgili bilgiler merakla araştırılıyor. 2000 öncesinde ve 2000 yılı sonrasında başlayan emekliliklerde Aylık Bağlama Oranı (ABO) oranları değişiklik gösteriyor ve alınacak maaş miktarları da bu noktada farklı oluyor. İsteğe bağlı ödemeler ve borçlanma durumlarında da yüksek emekli maaşı almak mümkün. İşte konuya dair tüm detaylar…

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Yüksek emekli maaşı alabilmek mümkün! Özellikle 2000 ve öncesinde çalışanları yakından ilgilendiriyor! 14 bine kadar…

BİRİNCİ DÖNEM:

2000 yılı ve öncesindeki dönemde aylık bağlama oranları çok daha yüksek uygulanıyor. Burada kazanca göre yüzde 70'i bulan çarpan kullanılıyor. Gösterge ise 14 binlere kadar çıkıyor.

Yüksek emekli maaşı alabilmek mümkün! Özellikle 2000 ve öncesinde çalışanları yakından ilgilendiriyor! 14 bine kadar…

İKİNCİ DÖNEM:

2000-2008 arasında gösterge sisteminin yerine gelişme hızı devreye giriyor. Yıllık kazanç, büyüme hızı güncellemelerde kullanılıyor. ABO yüzde 60'larda oluyor.

Yüksek emekli maaşı alabilmek mümkün! Özellikle 2000 ve öncesinde çalışanları yakından ilgilendiriyor! 14 bine kadar…

ÜÇÜNCÜ DÖNEM:

2008'in 10'uncu ayından sonraki dönemde ise maaş güncellemesinde gelişme hızının yüzde 30'u dikkate alınıyor, enflasyon devreye giriyor. ABO ise yüzde 40'larda uygulanıyor. Söz konusu 3 hesaplama toplanarak çalışanın emekli maaşı ortaya çıkarılıyor.

Yüksek emekli maaşı alabilmek mümkün! Özellikle 2000 ve öncesinde çalışanları yakından ilgilendiriyor! 14 bine kadar…

BELİRLEYİCİ UNSURLAR

✔ Prime esas kazanç

✔ Çalışılan yıllar

✔ Prim süresi

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