Araç sahibi olanlar dikkat! Çoğu sürücünün bundan haberi yok! 120 TL’den başlıyor, eğer yaptırmazsanız…

Bir araç ne kadar yeni olursa olsun eğer çukurlu ya da kasisli yollardan biraz hızlı geçtiyse, rot ve balans ayarları bozulmuş olabilir. Yani bu ayarları yaptırmanın belli bir zamanı yok. Ama çok yumuşak sürüş yapan biriyseniz 15 bin km'de ya da 2 yılda bir kontrol ettirmelisiniz."