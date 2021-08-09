Araç sahibi olanlar dikkat! Çoğu sürücünün bundan haberi yok! 120 TL’den başlıyor, eğer yaptırmazsanız…
Ülkemizde milyonlarca araç sahibi var ve arabalarına yaptırmaları gereken bakımlar güvenli bir hayat için son derece önem taşıyor. Çoğu sürücünün haberi yok ve yaptırması sadece 120 TL'den başlıyor. Eğer yaptırmazsanız ise aracınızın mekanik aksamları bundan oldukça kötü etkilenecek. Trafikteki herkesin de hayatını tehlikeye sokan bu durumdan haberdar olmayan araç sahiplerinin konuya önem vermesi gerekiyor. İşte tüm bilgiler…
09.08.2021 20:04
- Son Güncelleme: 09.08.2021 20:04
Araç sahibi olan milyonlarca kişinin gerekli tüm bakımlarını yaptırması ve yola o şekilde çıkması gerekiyor. Böylece hem kendi hem de trafikteki diğer kişilerin güvenliğini tehlikeye atmamış oluyor. Trafikteki araçların yüzde 40'ının rot balans ayarının olmaması, yoldaki tutuşun dengenin bozulmasına ve kazalara neden oluyor. Halbuki rot ve balans ayarı yapımı 120 ila 200 TL arasında değişen uygun fiyatlarla yapılabiliyor. İşte tüm bilgiler…