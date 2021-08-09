Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Araç sahibi olanlar dikkat! Çoğu sürücünün bundan haberi yok! 120 TL’den başlıyor, eğer yaptırmazsanız…

Araç sahibi olanlar dikkat! Çoğu sürücünün bundan haberi yok! 120 TL’den başlıyor, eğer yaptırmazsanız…

Ülkemizde milyonlarca araç sahibi var ve arabalarına yaptırmaları gereken bakımlar güvenli bir hayat için son derece önem taşıyor. Çoğu sürücünün haberi yok ve yaptırması sadece 120 TL'den başlıyor. Eğer yaptırmazsanız ise aracınızın mekanik aksamları bundan oldukça kötü etkilenecek. Trafikteki herkesin de hayatını tehlikeye sokan bu durumdan haberdar olmayan araç sahiplerinin konuya önem vermesi gerekiyor. İşte tüm bilgiler&hellip;

09.08.2021 20:04 - Son Güncelleme: 09.08.2021 20:04
Araç sahibi olanlar dikkat! Çoğu sürücünün bundan haberi yok! 120 TL’den başlıyor, eğer yaptırmazsanız…

Araç sahibi olan milyonlarca kişinin gerekli tüm bakımlarını yaptırması ve yola o şekilde çıkması gerekiyor. Böylece hem kendi hem de trafikteki diğer kişilerin güvenliğini tehlikeye atmamış oluyor. Trafikteki araçların yüzde 40'ının rot balans ayarının olmaması, yoldaki tutuşun dengenin bozulmasına ve kazalara neden oluyor. Halbuki rot ve balans ayarı yapımı 120 ila 200 TL arasında değişen uygun fiyatlarla yapılabiliyor. İşte tüm bilgiler…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Araç sahibi olanlar dikkat! Çoğu sürücünün bundan haberi yok! 120 TL’den başlıyor, eğer yaptırmazsanız…

ROT-BALANS AYARI NEDEN ÇOK ÖNEMLİ?

40 yılı aşkın süredir rot ve balans tamiri yapan Alkan Rot-Balans'ın sahibi Cumhur Alkan'a sorduk. Alkan, "Sanayilerdeki diğer rot ve balans tamircileri de gözlendiğinde trafikteki araçların yüzde 40'ının rot ve balans ayarının olmadığı anlaşılıyor.

Araç sahibi olanlar dikkat! Çoğu sürücünün bundan haberi yok! 120 TL’den başlıyor, eğer yaptırmazsanız…

Bunun en büyük nedeni bilgisizlik. Çünkü yıllardır önemi anlaşılamadı. Yoksa kimse 'ben bu ayarı yaptırmam' demez" diye konuştu.

Araç sahibi olanlar dikkat! Çoğu sürücünün bundan haberi yok! 120 TL’den başlıyor, eğer yaptırmazsanız…

Sürücülerin rot ve balans ayarının bozuk olduğunu seyir esnasında anlayabileceğine dikkat çeken Alkan, şu bilgileri verdi:

"Rotun bozuk olduğu, 50 kilometre (km) hızla giderken aracın sağa ya da sola çekmesinden anlaşılır. Balansta ise 80 km hız sonrası araç titreme yapmaya başlar.

Araç sahibi olanlar dikkat! Çoğu sürücünün bundan haberi yok! 120 TL’den başlıyor, eğer yaptırmazsanız…

Bir araç ne kadar yeni olursa olsun eğer çukurlu ya da kasisli yollardan biraz hızlı geçtiyse, rot ve balans ayarları bozulmuş olabilir. Yani bu ayarları yaptırmanın belli bir zamanı yok. Ama çok yumuşak sürüş yapan biriyseniz 15 bin km'de ya da 2 yılda bir kontrol ettirmelisiniz."

SON DAKİKA