Aynı anda iki maaş alınabilir! Cüzdanları dolduracak gelişme aktarıldı! İŞKUR'a hemen başvurulabiliyor
Çift ödeme alma imkanı dikkatleri üzerine çekiyor. Bilindiği üzere işsizlik maaşı, işinden kendi rızası dışında ayrılan vatandaşlara ödeniyor. Ancak aylık ödemenin yanında bir ödeme alma imkanı daha var. İş akdi sona eren vatandaşlar prim şartlarını tamamlamasıyla birlikte aldıkları maaşa göre 10 aya kadar işsizlik maaşı ödemesinden faydalanabiliyor. Ayrıca İŞKUR tarafından meslek kurslarına katılan kişilere de ödeme yapılıyor. Bu sayede meslek kursuna katılanlar günlük ödemelerle birlikte çift maaş alma hakkına sahip olabiliyor.
Aynı anda iki maaş alınabilir! Cüzdanları dolduracak gelişme aktarıldı! İŞKUR'a hemen başvurulabiliyor. İşten çıkan vatandaşlara ödenen işsizlik maaşının yanında bir ödeme alma imkanı daha var. 10 aya kadar verilen işsizlik maaşının yanında meslek kurslarına katılarak bir ödeme daha alınabilir. İŞKUR'dan çift maaş alabilmek mümkün. 10 aya varan dönem için verilen işsizlik maaşını yanında vatandaşlar meslek kurslarına ayda toplamda 26 gün katılarak ikinci bir maaş alabilmektedir. Aynı zamanda işsiz kalan vatandaşlara ödenen işsizlik maaşı ödemeleri de başvuruları da devam ediyor.
İŞBAŞI EĞİTİMİ VE HARÇLIK: İŞKUR'a kayıt yaptıran işsizler işbaşı eğitim programlarına da katılabiliyor. İşbaşı eğitim programları haftada 45 saat, ayda 26 gün olarak uygulanıyor.
İşbaşı Eğitim Programlarında Karşılanabilecek Giderler
İşbaşı eğitim programına katılan vatandaşlara, programa fiilen katıldıkları gün üzerinden;
1. İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 108,68TL, öğrenciler için 81,51TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34TL zaruri gider ödemesi,
2. İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan, İş Kulübü faaliyetlerinden faydalanan ve akabinde işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara günlük 110 TL zaruri gider ödemesi,