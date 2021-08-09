Aynı anda iki maaş alınabilir! Cüzdanları dolduracak gelişme aktarıldı! İŞKUR'a hemen başvurulabiliyor. İşten çıkan vatandaşlara ödenen işsizlik maaşının yanında bir ödeme alma imkanı daha var. 10 aya kadar verilen işsizlik maaşının yanında meslek kurslarına katılarak bir ödeme daha alınabilir. İŞKUR'dan çift maaş alabilmek mümkün. 10 aya varan dönem için verilen işsizlik maaşını yanında vatandaşlar meslek kurslarına ayda toplamda 26 gün katılarak ikinci bir maaş alabilmektedir. Aynı zamanda işsiz kalan vatandaşlara ödenen işsizlik maaşı ödemeleri de başvuruları da devam ediyor.