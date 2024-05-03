Yüksek emekli aylığı formülü: Çalışırken nelere dikkat edilmeli? Başvuru tarihinin etkisi var mı?

1 Tarihi bir reform olan EYT düzenlemesi yaklaşık 5 milyon kişiye emeklilik yolunu açtı. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlardan prim ve yıl şartını tamamlayanlar düzenleme sayesinde emekli aylığına kavuşuyor.

2 2023'te 2.2 milyon kişi emekli olurken, primi, yılı dolmayanlar da bu şartları sağlar sağlamaz aylık imkanını elde edecek. Emekli olmayı beklerken emekli aylığını yükseltmek de mümkün. Bazı dönemlerde başvuru tarihi de önem taşıyor. İşte detayları...