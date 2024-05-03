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Yüksek emekli aylığı formülü: Çalışırken nelere dikkat edilmeli? Başvuru tarihinin etkisi var mı?

EYT düzenlemesiyle emekli olanlar 3 milyona yaklaşırken, eksik primini ya da yılını tamamlamayı bekleyenler de şartları sağlar sağlamaz aylığa kavuşuyor. Peki emekli aylığı bu sürede yükseltilebilir mi? Dilekçe ne zaman verilmeli? İşte yanıtı...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Mayıs 2024, 07:05 Güncelleme 03 Mayıs 2024, 07:05
Yüksek emekli aylığı formülü: Çalışırken nelere dikkat edilmeli? Başvuru tarihinin etkisi var mı? 1

Tarihi bir reform olan EYT düzenlemesi yaklaşık 5 milyon kişiye emeklilik yolunu açtı. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlardan prim ve yıl şartını tamamlayanlar düzenleme sayesinde emekli aylığına kavuşuyor.

Yüksek emekli aylığı formülü: Çalışırken nelere dikkat edilmeli? Başvuru tarihinin etkisi var mı? 2

2023'te 2.2 milyon kişi emekli olurken, primi, yılı dolmayanlar da bu şartları sağlar sağlamaz aylık imkanını elde edecek. Emekli olmayı beklerken emekli aylığını yükseltmek de mümkün. Bazı dönemlerde başvuru tarihi de önem taşıyor. İşte detayları...

Yüksek emekli aylığı formülü: Çalışırken nelere dikkat edilmeli? Başvuru tarihinin etkisi var mı? 3

ÇOK PRİM Mİ ÇOK KAZANÇ MI DAHA ETKİLİ OLUR?
Prim gün sayısının çok olması tek başına emekli aylığını yükseltmeye yetmiyor. Yüksek aylık için brüt kazancın yani prime esas kazancın yüksek olması kritik öneme sahip bulunuyor.

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