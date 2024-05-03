TL'ye güvenen kazandı: Spekülasyonlar boşa çıktı! Dolar neden yükselmedi?

Yeni yıl ile birlikte geçen 4 aylık sürede dolara güvenenler enflasyon karşısında kaybetti. TL yatırımlar ise kazandırdı. Spekülasyonlar boşa çıktı. Dolar neden yükselmedi? İşte haberin detayları...
Yeni yılla birlikte belli çevreler vatandaşları dövize yönlendirme çabasına girdi. Özellikle yerel seçimler öncesi artan bu manipülasyonlarda hiçbir ekonomik veriye dayanmadan 'dolar fırlayacak' haberleri yapılmaya başlandı.
Kimisinin ticari, kimisinin siyasi kaygılarla yapıldığı ortada olan bu spekülasyonlara birçok vatandaş da inandı.
Seçim öncesi döviz alan vatandaşlar seçimlerden sonra beklediklerini bulamayınca şimdi kara kara düşünüp kayıplarını hesaplıyor.