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TL'ye güvenen kazandı: Spekülasyonlar boşa çıktı! Dolar neden yükselmedi?

Yeni yıl ile birlikte geçen 4 aylık sürede dolara güvenenler enflasyon karşısında kaybetti. TL yatırımlar ise kazandırdı. Spekülasyonlar boşa çıktı. Dolar neden yükselmedi? İşte haberin detayları...

FARUK ERDEM FARUK ERDEM takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Mayıs 2024, 07:05 Güncelleme 03 Mayıs 2024, 07:05
TL’ye güvenen kazandı: Spekülasyonlar boşa çıktı! Dolar neden yükselmedi? 1

Yeni yılla birlikte belli çevreler vatandaşları dövize yönlendirme çabasına girdi. Özellikle yerel seçimler öncesi artan bu manipülasyonlarda hiçbir ekonomik veriye dayanmadan 'dolar fırlayacak' haberleri yapılmaya başlandı.

TL’ye güvenen kazandı: Spekülasyonlar boşa çıktı! Dolar neden yükselmedi? 2

Kimisinin ticari, kimisinin siyasi kaygılarla yapıldığı ortada olan bu spekülasyonlara birçok vatandaş da inandı.

TL’ye güvenen kazandı: Spekülasyonlar boşa çıktı! Dolar neden yükselmedi? 3

Seçim öncesi döviz alan vatandaşlar seçimlerden sonra beklediklerini bulamayınca şimdi kara kara düşünüp kayıplarını hesaplıyor.

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