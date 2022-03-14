Yüksek aylığa 4 veri kaldı! EMEKLİ - MEMURA %8.95 ZAM FARKI! Memura en az 7.454 TL, emekliye 4.974 TL maaş geldi geliyor! İlave artış...
Memurların ve emeklilerin Temmuz zammı için ipucu gelmeye devam ediyor. 2 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine % 16.45 zam görünürken, memurlara ve emeklilerine de % 7'ye ilaveten % 8.95 fark ortaya çıktı. Zamlı maaşlarını görmek için sabırsızlanan vatandaşlar, "Temmuz'da emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Haberimizde 2 aylık veriye göre emekli ve memurların maaş hesabına yer verdik. İşte detaylar...
14.03.2022 09:31 - Son Güncelleme: 14.03.2022 09:31
Memur ve emekliler dört gözle Temmuz maaşlarını merak edip araştırıyor. 2022 Temmuz ayına geldiğimiz vakit %7 zamma ilave enflasyon farkı maaşlara yansıyacak. Şu ana kadar açıklanan enflasyon verilerine göre fark %8.95'e çıkarken, en düşük memur maaşının 7 bin 454 TL, emekli aylıklarının ise 4 bin 974 liraya kadar yükseleceği hesaplandı. Önümüzdeki 4 ayın TÜFE'leri de dikkate alınarak fark daha da netleşmiş olacak. Tabii, 4 aylık enflasyona göre bu tutarlar daha da artmış olacak. Peki, Temmuz'da emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte zamlı maaş listesi!
Ocak zammı yüzde 30.95'e ulaştı. Temmuz'da da böyle bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı merakla bekleniyor.