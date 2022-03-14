Yüksek aylığa 4 veri kaldı! EMEKLİ - MEMURA %8.95 ZAM FARKI! Memura en az 7.454 TL, emekliye 4.974 TL maaş geldi geliyor! İlave artış...

Memur ve emekliler dört gözle Temmuz maaşlarını merak edip araştırıyor. 2022 Temmuz ayına geldiğimiz vakit %7 zamma ilave enflasyon farkı maaşlara yansıyacak. Şu ana kadar açıklanan enflasyon verilerine göre fark %8.95'e çıkarken, en düşük memur maaşının 7 bin 454 TL, emekli aylıklarının ise 4 bin 974 liraya kadar yükseleceği hesaplandı. Önümüzdeki 4 ayın TÜFE'leri de dikkate alınarak fark daha da netleşmiş olacak. Tabii, 4 aylık enflasyona göre bu tutarlar daha da artmış olacak. Peki, Temmuz'da emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte zamlı maaş listesi!