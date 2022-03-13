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Erken emeklilikte dikkat çeken detay! İşte emeklilik tarihini öne çekme formülü!

Milyonlarca çalışan işe girdiği günden itibaren emeklilik hesapları yapmaya başlar. Özellikle erken emeklilik herkesin hayali diyebiliriz. Staj yapılması emeklilik tarihinin öne çekilmesini sağlamıyor. Ancak burada önemli bir detay bulunuyor. Bir meslek grubu için staj süresi emekliliği etkileyebiliyor. İşte Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in Yeni Asır'daki yazısı:

13.03.2022 12:35 - Son Güncelleme: 13.03.2022 12:35
Erken emeklilikte dikkat çeken detay! İşte tarihi öne çekme formülü!

Milyonlarca sigortalı staj yaptığı dönemi emeklilik hesabında kullanmak istiyor. Ancak bu primler sağlık için olduğundan geçerli sayılmıyor. Ancak staj süresini borçlanmada avukat formülü uygulanabilir...

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Erken emeklilikte dikkat çeken detay! İşte tarihi öne çekme formülü!

Mesleki eğitimde olan milyonlarca kişi staj yaparak iş hayatına atılıyor. Geçmiş yıllarda bu şekilde staj yapmış ve bu dönemde sigortalı olmuş milyonlarca vatandaş var. Ancak staj sigortası emeklilik hesabında başlangıç sayılmadığı gibi bu sürelerde ödenen primler de emeklilikte kullanılamıyor.

Erken emeklilikte dikkat çeken detay! İşte tarihi öne çekme formülü!

Staj sırasında verilen sigorta numarası geçerli sayılsa da yatırılan primler meslek hastalığı ve iş kazası ile sınırlı olduğu için uzun vadeli sigorta kollarından sayılmıyor.

Erken emeklilikte dikkat çeken detay! İşte tarihi öne çekme formülü!

Dolayısıyla stajda yatırılan primler emeklilik günlerine eklenmiyor. Geçmişte staj yapmış ancak şimdi emekli olmak isteyen çok sayıda sigortalı bu primlerin borçlanarak geçerli olmasını veya staj başlangıcının emeklilik hesabında da sigorta başlangıcı sayılmasını talep ediyor.

Erken emeklilikte dikkat çeken detay! İşte tarihi öne çekme formülü!

BORÇLANMANIN ÖRNEKLERİ VAR
Mevcut yasalara göre bu primler emeklilikte sayılmadığı gibi borçlanma da yapılamıyor. Ancak bunun bazı istisnaları var. Bunun örneklerinden birisi avukatlık mesleğinde yaşanıyor.

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