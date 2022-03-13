Erken emeklilikte dikkat çeken detay! İşte emeklilik tarihini öne çekme formülü!
Milyonlarca çalışan işe girdiği günden itibaren emeklilik hesapları yapmaya başlar. Özellikle erken emeklilik herkesin hayali diyebiliriz. Staj yapılması emeklilik tarihinin öne çekilmesini sağlamıyor. Ancak burada önemli bir detay bulunuyor. Bir meslek grubu için staj süresi emekliliği etkileyebiliyor. İşte Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in Yeni Asır'daki yazısı:
13.03.2022 12:35 - Son Güncelleme: 13.03.2022 12:35