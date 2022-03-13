1915 Çanakkale Köprüsü'ne yapay zeka dokunuşu! Simgelerin Köprüsü'nde güvenlik böyle sağlanacak!
Tamamlanınca dünyanın ne büyük orta açıklı köprüsü olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün güvenliğinin nasıl sağlanacağı büyük merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Uyarı mesajlarının gösterimi yapay zeka destekli trafik yönetim sistemiyle otomatik gerçekleştirilecek" dedi.
Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "mega projeleri" arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart'ta açılacağını ve köprüde son dokunuşların yapıldığını söyledi.
"En"lerin projesi 1915 Çanakkale Köprüsü'nün güvenliğinin de son teknoloji sistemleriyle sağlanacağını vurgulayan Karaismailoğlu, Malkara-Çanakkale Otoyolu ve özellikle 1915 Çanakkale Köprüsü üzerindeki tüm alt sistemlerin ilk defa projede kullanılan Zırhlı Fiber Optik Kablo Veri Ağı ile tüm alt sistemlere entegre edildiğini bildirdi.
Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:
"Bu sistem altyapısıyla köprü üzerindeki 4 ayrı meteoroloji istasyonu vasıtasıyla rüzgar şiddeti ölçümü yapılacak. Rüzgar şiddetinin tehlikeli seviyede arttığına ilişkin veri alındığında veya gizli buzlanmaya sebep olabilecek hava değişimine ilişkin veri tespit edildiğinde, otoyol üzerinde bulunan değişken mesaj işareti ekranlarında sürücülerin hızlarını düşürmesi yönünde uyarı mesajlarının gösterimi yapay zeka destekli trafik yönetim sistemiyle otomatik olarak yapılacak."
Köprüsünün güvenliğine ilişkin bütün senaryoların değerlendirildiğini ifade eden Karaismailoğlu, "Köprü üzerinde meydana gelebilecek bir yangın olayında, yangın sensörlerinden alınan veriyle bir saniyeden daha kısa sürede köprünün trafiğe kapatıldığı bilgisi otoyol kavşaklarındaki değişken mesaj ekranlarına yapay zeka destekli trafik yönetim sistemiyle otomatik yansıtılabilecek." değerlendirmesinde bulundu.