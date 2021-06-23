YSK sözleşmeli personel başvuru şartları neler? 5 bin TL- 8 bin TL maaşla personel alımı yapılıyor! Saat 17:00'a kadar...
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Kamu kurumlarına personel alımı devam ederken Yüksek Seçim Kurulu (YSK) personel alımı başvuruları için son gün geldi çattı. YSK bünyesine en az 5.000 TL en yüksek 8.000 TL maaşla personel alımı yapıyor. 23 Haziran 2021 tarihinde yani bugün saat 17.00'de sona erecek başvurular, Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde yer alan "Aday Başvuru Formu" doldurulması halinde yapılabilecek. Peki, YSK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? YSK personel alımı şartları!
Kamu kurumlarından sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. İş arayışında olanlar yada kamu kurumlarında çalışmak isteyen vatandaş için önemli bir fırsat daha duyuruldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 23 Haziran 2021 tarihinde yani bugün saat 17.00'de sona erecek başvurular, Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde yer alan "Aday Başvuru Formu" doldurulması halinde yapılabilecek. Peki, YSK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? YSK personel alımı şartları!
YSK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
YSK personel alımı başvuruları 14 Haziran 2021 tarihinde saat 09.00'da başlayıp, 23 Haziran 2021 tarihinde saat 17.00'de sona erecek. Başvurular, Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde (https://www.ysk.gov.tr) yer alan "Aday Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacak. Sözlü sınava, atama yapılacak kadro sayısının 10 (on) katı aday çağırılacak.
4- Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya YDS dışındaki sınavlarında YDS (D) düzeyine eş değer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki kararı esas alınacaktır.)