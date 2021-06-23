Milyonlarca kişi bu sorunun yanıtını merak ediyor! Kısa çalışma ödeneği emekliliği uzatır mı?

Soru: Kısa çalışma ödeneği varken SGK prim ya çok eksik ya da hiç ödenmiyor. Bu emeklilik zamanını ileriye atmakta. Ben bunu ödeyebilmek istiyorum, bu mümkün mü? SGK'ya gidip, ödenmeyen günleri ödeyebilir miyim? Emel T.