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Milyonlarca kişi bu sorunun yanıtını merak ediyor! Kısa çalışma ödeneği emekliliği uzatır mı?

Gündemde cevabı en çok araştırılan sorulardan biri de "Kısa çalışma ödeneği emekliliği uzatır mı?" oldu. Koronavirüs salgınından dolayı ekonomik yönden olumsuz etkilenen vatandaşlar kısa çalışma ödeneğinden faydalandı. Binlerce vatandaş kısa çalışma ödeneğinin emekliliği nasıl etkilediğini, primlerin kesilip kesilmediğini merak ederek sorguluyor. Peki kısa çalışma ödeneği alan vatandaşlara SGK primleri ödeniyor mu? İşte detaylar…

23.06.2021 08:06 - Son Güncelleme: 23.06.2021 08:06
Milyonlarca kişi bu sorunun yanıtını merak ediyor! Kısa çalışma ödeneği emekliliği uzatır mı?

Kısa çalışma ödeneğinin emekliliğe etkisi yüzbinlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pandemide vatandaşlara ekonomik yönden nefes aldırmak için kısa çalışma ödeneği devreye sokuldu.

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Milyonlarca kişi bu sorunun yanıtını merak ediyor! Kısa çalışma ödeneği emekliliği uzatır mı?

Bu ödemeler için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, ödemeleri alırken SGK primlerinin ödenip ödenmediğini araştırıyor ve gündemde sıklıkla sorguluyor. Merak edilen sorunun yanıtını Hürriyet'tan Noyan Doğan verdi. İşte detaylar…

Milyonlarca kişi bu sorunun yanıtını merak ediyor! Kısa çalışma ödeneği emekliliği uzatır mı?

Soru: Kısa çalışma ödeneği varken SGK prim ya çok eksik ya da hiç ödenmiyor. Bu emeklilik zamanını ileriye atmakta. Ben bunu ödeyebilmek istiyorum, bu mümkün mü? SGK'ya gidip, ödenmeyen günleri ödeyebilir miyim? Emel T.

Milyonlarca kişi bu sorunun yanıtını merak ediyor! Kısa çalışma ödeneği emekliliği uzatır mı?

Cevap: Kısa çalışma ödeneğinde emeklilik primleri, bir başka ifadeyle de malullük, yaşlılık, ölüm primleri yatmıyor.

Milyonlarca kişi bu sorunun yanıtını merak ediyor! Kısa çalışma ödeneği emekliliği uzatır mı?

Çalışanın emeklilik için prim gün sayısı sorunu yoksa, prim gün sayısı fazlaysa, emeklilik için yaşı bekliyorsa kısa çalışma ödeneğinde eksik prim yatması sorun olmaz.