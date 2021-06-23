Milyonlarca kişi bu sorunun yanıtını merak ediyor! Kısa çalışma ödeneği emekliliği uzatır mı?
Gündemde cevabı en çok araştırılan sorulardan biri de "Kısa çalışma ödeneği emekliliği uzatır mı?" oldu. Koronavirüs salgınından dolayı ekonomik yönden olumsuz etkilenen vatandaşlar kısa çalışma ödeneğinden faydalandı. Binlerce vatandaş kısa çalışma ödeneğinin emekliliği nasıl etkilediğini, primlerin kesilip kesilmediğini merak ederek sorguluyor. Peki kısa çalışma ödeneği alan vatandaşlara SGK primleri ödeniyor mu? İşte detaylar…
23.06.2021 08:06
- Son Güncelleme: 23.06.2021 08:06