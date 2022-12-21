Yozgat (2+1 3+1) 1.882 konut TOKİ kura İSİM listesi! TOKİ YOZGAT KURA SONUÇLARI LİSTESİ! Merkez, Sorgun, Oluközü, Akdağmadeni, Boğazlıyan, Çekerek...
TOKİ Yozgat'ta inşa edeceği 1.882 konut için kura çekimi yapacak. 21 Aralık 2022 tarihinde saat 10:00'da başlayacak kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve vatandaşlar canlı olarak izleyebilecek. Merkez, Sorgun, Oluközü, Akdağmadeni, Boğazlıyan, Çekerek ilçelerinde yaşayan binlerce kişi kura sonuçlarını araştırmaya başladı. İşte Yozgat (2+1 3+1) 1.882 konut TOKİ kura İSİM listesi!
21.12.2022 09:20 - Son Güncelleme: 21.12.2022 09:21
TOKİ sosyal konut kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün yapılacak kuralarda Artvin ve Yozgat ili için sonuçlar belli olacak. Yozgat'ta yapılacak kura çekimleri sonucunda; Merkez, Sorgun, Akdağmadeni, Oluközü, Boğazlıyan, Yenipazar, Çekerek, Saraykent, Sarıkaya, Doğankent, Şefaatli, Yenifakıl ilçelerinde 1.882 konut inşa edilecek. Bu bağlamda isim listesini merak eden ve kurayı canlı izlemek isteyenler için gerekli detaylara haberimizde yer verdik. Peki, TOKİ Yozgat kura sonuçları açıklandı mı? İşte Yozgat (2+1 3+1) 1.882 konut TOKİ kura İSİM listesi!