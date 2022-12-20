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Eksik prime EYT yolu! Formül hazır: İşte seçenekler

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde geri sayım başladı. İş Kanunu'ndaki bazı ayrıntılar EYT'liler için kapı aralıyor. Buna göre eksik primin ödenmesi için birçok borçlanma yolu bulunuyor. Yaş sınırı henüz açıklanmasa da kademeli emeklilik kulislerde konuşuluyor.

20.12.2022 07:13 - Son Güncelleme: 20.12.2022 07:13
Eksik prime EYT yolu! Formül hazır: İşte seçenekler

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde geri sayım başladı. İş Kanunu'ndaki bazı ince ayrıntılar EYT düzenlemesinden yararlanmak için kapı açabilir.

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Eksik prime EYT yolu! Formül hazır: İşte seçenekler

Aynı iş yerinde 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olup primi yatırılmayanlar için dava yolu açık bulunuyor.

Eksik prime EYT yolu! Formül hazır: İşte seçenekler

Örneğin bir işletmede 1997'de işe başlayıp, prim ödemesi Mayıs 1999'da başlayan çalışan dava açarak EYT'li olabilir.

Eksik prime EYT yolu! Formül hazır: İşte seçenekler

Aynı işyerinde çalışmaya devam ettiği için 5 yıllık zaman aşımı süresi işlemiyor.

Eksik prime EYT yolu! Formül hazır: İşte seçenekler

KADEMELİ EMEKLİLİK
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT'ye ilişkin yasal düzenlemenin 26 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

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