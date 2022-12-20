Eksik prime EYT yolu! Formül hazır: İşte seçenekler
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde geri sayım başladı. İş Kanunu'ndaki bazı ayrıntılar EYT'liler için kapı aralıyor. Buna göre eksik primin ödenmesi için birçok borçlanma yolu bulunuyor. Yaş sınırı henüz açıklanmasa da kademeli emeklilik kulislerde konuşuluyor.
20.12.2022 07:13 - Son Güncelleme: 20.12.2022 07:13
Örneğin bir işletmede 1997'de işe başlayıp, prim ödemesi Mayıs 1999'da başlayan çalışan dava açarak EYT'li olabilir.
KADEMELİ EMEKLİLİK
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT'ye ilişkin yasal düzenlemenin 26 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.