TOKİ RİZE KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Rize 1100 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Güneysu, Merkez, Kendirli... Canlı yayın

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 81 ilde toplam 250 bin konut inşa edilecek. Kuralar il il gerçekleştirilmeye devam ediyor. 5. etapta bugün Rize için kura çekimi yapılacak. İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında Rize 2+1 3+1 isim listesi merak ediliyor. Peki Rize 1100 konut TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Rize kura sonuçları isim listesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte yanıtları...