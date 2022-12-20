TOKİ RİZE KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Rize 1100 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Güneysu, Merkez, Kendirli... Canlı yayın
TOKİ kura çekilişi devam ederken 5. etaba girildi. 20 Aralık 2022 tarihinde Rize ilçeleri için kuralar çekilecek. Rize'nin Merkez, Güneysu ve Kendirli ilçelerinde inşa edilecek toplam 1.100 konut için bugün saat 10:00'da kura çekimi gerçekleştirilecek. Başvuruda bulunan binlerce kişi internet arama motorlarında, Rize TOKİ kura çekimi canlı yayın linkini ve kura sonuçlarına göre isim listesini araştırmaya başladı. İşte Rize 1100 konut TOKİ kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1! Güneysu, Merkez, Kendirli...
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 81 ilde toplam 250 bin konut inşa edilecek. Kuralar il il gerçekleştirilmeye devam ediyor. 5. etapta bugün Rize için kura çekimi yapılacak. İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında Rize 2+1 3+1 isim listesi merak ediliyor. Peki Rize 1100 konut TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Rize kura sonuçları isim listesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte yanıtları...
TOKİ güncel kura takvimine göre 20 Aralık 2022 tarihinde bugün Rize ve Yozgat'ta kura çekimi yapılacak. Saat 10:00'da başlayacak kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve canlı olarak yayınlanacak. Aşağıdaki linke tıklayara kura çekimlerini canlı izleyebilirsiniz.
TOKİ RİZE KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ Rize kura çekimi sonucunda talihlilerin isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.