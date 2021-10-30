Tokat etkisi yaratacak! Altın fiyatında sular geriye çekildi! Öyle bir fiyatta ki… Gram fiyatı 14, 18 ve 22 ayar bilezik fiyatları altın anlık fiyatı

Gram fiyatı 14, 18 ve 22 ayar bilezik fiyatları altın anlık fiyatı vatandaşların radarında. Altın fiyatlarındaki yükselme bir müddette olsa durunca yorumlar suyunun geriye çekildiği tarafında oldu. Kıyametini yani yükselişini gösterdiğine yorulan bu halde bile tokat etkileri yaratmaya devam eden altın, resmen kuyumcuları birbirine düşürecek! Öyle bir fiyata satışı yapılmaya başladı ki… 30 Ekim sabahına yüzde 0,21'lik yükseliş ile başlayan dolar 9,51 TL oldu. Bu hafta 573 TL'ye erişerek bütün zamanların en yüksek civarına artan gram altın 549 TL oldu. Dolardaki yükseliş ile altın bilezik fiyatları da yönünü yukarıya çevirdi.