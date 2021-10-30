Tokat etkisi yaratacak! Altın fiyatında sular geriye çekildi! Öyle bir fiyatta ki… Gram fiyatı 14, 18 ve 22 ayar bilezik fiyatları altın anlık fiyatı
Altın fiyatları durağan bir duruma geldi. Halen yüksek fiyatlara satılan altın, tokat etkileri yaratmaya da devam ediyor! Alım ve satımın anında beraberinde döviz kurlarından ve ülkelerin birbiriyle olan siyasi ilişkilerinden büyülenen altın, sonucunda zirveye yerleşti. 2021 yılının en yüksek fiyatına çıkan altın şimdilerde kafaları karıştırmaya devam ediyor. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilen bütün detaylar... Doların yükselmesiyle altın bilezik fiyatlarında da artış görüldü. 18 ayar altın bileziğin alışı 397,13 TL oldu. Gram altın ise son 6 haftada aşağı yukarı yüzde 12,37 değer kazandı. İşte 14, 18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...
Gram fiyatı 14, 18 ve 22 ayar bilezik fiyatları altın anlık fiyatı vatandaşların radarında. Altın fiyatlarındaki yükselme bir müddette olsa durunca yorumlar suyunun geriye çekildiği tarafında oldu. Kıyametini yani yükselişini gösterdiğine yorulan bu halde bile tokat etkileri yaratmaya devam eden altın, resmen kuyumcuları birbirine düşürecek! Öyle bir fiyata satışı yapılmaya başladı ki… 30 Ekim sabahına yüzde 0,21'lik yükseliş ile başlayan dolar 9,51 TL oldu. Bu hafta 573 TL'ye erişerek bütün zamanların en yüksek civarına artan gram altın 549 TL oldu. Dolardaki yükseliş ile altın bilezik fiyatları da yönünü yukarıya çevirdi.
Altın fiyatlarının gelişen zamanlarda yükselip yükselmeyeceği ise merak edilen unsurlardan bir tanesi olarak yatırımcısının karşısına çıkıyor. Birkaç gün evvelce çok daha yükseklere çıkan altın, alım gücünü zorlaştırdı. Hediye, borç kapatma ve yatırı gibi alanlarda sarfedilen altın birkaç gün daha bu tür gideceğini düşündürüyor.
Bugün yurt içersinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu ve TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise başta ABD'de büyüme ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı olmak üzere yoğun haber ve veri gündeminin izleneceğini aktardı. Analistler, teknik yönden altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.
Ons altın fiyatı
Haftaya 1.793 dolar civarında başlayan ons altın, yatırımcıların enflasyona dair endişelerinin artmasıyla salı günü 1.810 dolara kadar tırmanarak son bir ayda ilk defa günü 1.800 dolar üzerinde kapatmıştı. Yatırımcıların AMB'nin enflasyona karşı herhangi bir adım atacağıyla ilgili mesaj verip vermeyeceğine odaklanmasıyla ons altın 1.800 dolar civarında bulunuyor.