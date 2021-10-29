Bunu yapan 2 yıl erken emekli oluyor! Kurallar değişti... On binleri ilgilendiriyor

Askerlik borçlanması yapacak kişi borçlanacağı sürelere ilişkin prim tutarlarını kendisi belirler ve kendi cebinden öder. 2021 yılı için askerlik borçlanması yapacak bir kişinin borçlanacağı her bir gün için ödemesi gereken en düşük tutar 38,16 TL'dir Dolayısıyla 400 gün askerlik borçlanması yapacak bir kişinin 15 bin 264 TL, 540 gün askerlik borçlanması yapacak bir kişinin ise 20 bin 606 TL ödeme yapması gerekir.