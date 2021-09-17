Yok pahasına gidecek şahane indirimler! BİM 17 Eylül aktüel kataloğuyla yeni fırsatlara asla hayır diyemeyeceksiniz!
BİM 17 Eylül aktüel kataloğunda yer alan ürünler bu sabah raflardaki yerini tek tek aldı. BİM'de bu hafta SGS Profesyonel Akülü Vidalama, 16 İnç Takım Çantası, Montaj Tamir Seti 167 Parça, Ahşap Saplı Çekiç, Hızlı Yapıştırıcı 200 ml Aktivatör + 35 g Yapıştırıcı, Maket Bıçağı +5'li Yedek Uç Seti, Glass in Love Rose Renkli Kahve ve Bitki Çayı Demliği 1000 ml, Benante Kahve Fincan Takımı, Naturalove Rose Kulplu Kesme Tahtası, Chef's Granit Efektli İkili Tava ve Uçar Oyuncak Çantalı Doktor, Cook with Love Çelik Rose Mutfak Gereçleri-Tamir Seti ve Kaydırmaz Şeffaf Raf Örtüsü ürünleri merak ediliyor.
17.09.2021 10:59
- Son Güncelleme: 17.09.2021 11:06
Yok pahasına gidecek şahane indirimler! BİM 17 Eylül aktüel kataloğuyla yeni fırsatlara asla hayır diyemeyeceksiniz. Her hafta onlarca indirimli ürünü satışa sunan BİM'de binlerce şubede yeni fırsatlar başladı. BU kampanyalı ürünler arasında Maket Bıçağı +5'li Yedek Uç Seti, Glass in Love Rose Renkli Kahve ve Bitki Çayı Demliği 1000 ml, Martı Çocuk Martının Dedektifleri Hikaye Kitapları, Benante Kahve Fincan Takımı, Montaj Tamir Seti 167 Parça, Ahşap Saplı Çekiç, Hızlı Yapıştırıcı 200 ml Aktivatör + 35 g Yapıştırıcı ürünleri var.