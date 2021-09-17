ATM’den maaş çekenler bu habere dikkat: e-Devlet üzerinden başvuranlara nakit 500 TL verilecek!
E-devlet üzerinden başvuranlara nakit 500 TL verilecek! Milyonlarca vatandaşlar maaşlarını bankaların ATM'lerinden çekiyor. Bu kapsamda bankalar ise detaylı kampanyalar düzenliyorlar. Vakıfbank yaptığı yazılı açıklama ile e-Devlet aracılığı ile maaşını taşıyanlara en az 500 TL nakit vereceğini duyurdu. Söz hususu kampanyanın emekli maaşları amacıyla geçerli olacağı bildirildi. 1 Mart 2020 senesi itibariyle tekrar promosyon almaya hak kazanan emekliler hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor sorusuna cevap arıyor. Promosyon almak amacıyla emeklilerin maaşını aldıkları bankalara gidip 3 geçerli olan promosyon sözleşmesini imzalamaları gerekiyor.
Türkiye'de emekliler amacıyla bankalar promosyon yarışına giriyorlar. Vakıfbank maaşını kendi şubelerine taşıyanlara en az 500 TL vereceğini duyurdu. Karşılıksız olarak verdiği parayı alabilmek amacıyla 3 sene maaş çekme sözü vermek gerekiyor. Gerekli şartları gerçekleştiren vatandaşlar ise en yakın VakıfBank Şubesine başvuru edilebilir ilaveten VakıfBank yurtiçi Atm cihazları, VakıfBank Mobil Bankacılık programı ve E-Devlet vasıtasıyla maaş taşıma başvurularını gerçekleştirebilirler.
PROMOSYON ÜCRETLERİNE ZAM YAPILDI MI?
Emekli promosyon ücretleri konusu ile ilgili özel bankaların yüksek promosyon teklifleri emekli vatandaşları cezbetmeye devam ediyor. Bazı bankalar Bin liraya kadar emekli promosyon ödemesi yapar iken en yüksek promosyon ödemesi yapan banka ise QNB Finansbank olarak öne çıkıyor. Bankanın yüksek emekli aylığı alanlara 1.250 liraya varan promosyon ödemesi yaptığı biliniyor.
HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON ÖDEMESİ YAPIYOR?
TEB, maaşı 999 TL'ye kadar olan emeklilere 850 TL, 1.000 TL ile 1.999 TL arasında maaş alan emeklilere 925 TL, 2.000 TL ve üzeri olan emeklilere ise 1.000 TL promosyon sunuyor. Bankaya emekli müşteri getirenlere de vatandaş başına 150 TL, toplamda 1.500 TL'ye varan ödeme yapıyor. Böylece promosyon 2.500 TL'ye çıkıyor.