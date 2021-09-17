ATM’den maaş çekenler bu habere dikkat: e-Devlet üzerinden başvuranlara nakit 500 TL verilecek!

PROMOSYON ÜCRETLERİNE ZAM YAPILDI MI?

Emekli promosyon ücretleri konusu ile ilgili özel bankaların yüksek promosyon teklifleri emekli vatandaşları cezbetmeye devam ediyor. Bazı bankalar Bin liraya kadar emekli promosyon ödemesi yapar iken en yüksek promosyon ödemesi yapan banka ise QNB Finansbank olarak öne çıkıyor. Bankanın yüksek emekli aylığı alanlara 1.250 liraya varan promosyon ödemesi yaptığı biliniyor.