Yok böyle bir şey! Doğadan bedavaya topladı! Şimdi paraya para demiyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira!
Doğadan bedavaya topladı! Şimdi paraya para demiyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira... Hatay'ın Altınözü ilçesinde yaşayan girişimci Müslüm Avar, doğada serbest yetişen meyan köklerini kurduğu fabrikada işleyip çay ve çubuk haline getirerek iç ve dış piyasaya pazarlıyor. Hatay'ın çeşitli bölgelerinden meyan kökü toplatan veya bitkileri hazır alan Avar, teknolojik imkanlarla ürünleri işleyerek çay ve kuru tüketim için çubuk haline getiriyor. Meyan, yaklaşık 120–150 cm'e kadar boylanabilen, Baklagiller ailesinden çok yıllık bir çalımsı bitkidir. Anavatanı Rusya ve Çin'dir. Küçük, mavimsi, mor çiçekleri 0,8–1,2 cm boyundadır. 7–15 santimetre boyunda yaprakları ve toprağın altında boyu 1 metreye ulaşan bir kök yapısı vardır.
Hataylı bir girişimci doğadan topladığı meyan köklerini çay haline getirdikten sonra satmaya başladı. Yurt dışına çay gönderen girişimci bir süre sonra yıllık bir milyon kazanmaya başladı. Yüzyıllardır şerbet olarak tüketilen meyan kökü, Çin alternatif tıbbının vazgeçilmez doğal ilacıdır. Ağaç dalı gibi görüntüsü olan meyan kökü, tatlı bir tada sahiptir. Üst solunum yolları hastalıklarından tutunda cilt ve sa sağlığına da inanılmaz katkısı olan meyan kökü hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. Peki meyan kökünün faydaları nelerdir? Meyan kökü çayı nasıl yapılır? Meyan kökü ne işe yarar?
YURT DIŞINA İHRAÇ EDİYOR
Yurt içi pazarlara 20 yıldan beri meyan çayı ve çubuğu satan 45 yaşındaki Avar, 10 yıldır ürünlerini Ürdün, Mısır, Dubai, ABD ve Çin'e de pazarlıyor. Yurt içi ve dışı satışlardan yıllık ortalama 1 milyon lira kazanan Avar, meyan kökü çayı ve çubuğunu yurt dışına daha fazla gönderebilmek için çalışıyor.
"Bizim ailede meyan kökü işi 1920'li yıllara kadar dayanıyor. Dedem topladığı meyan köklerini sırtında taşıyarak İskenderun'a satmaya gidermiş. Meyan kökü bizim aile mesleğimiz. Dede mesleği olarak başlayan bu iş, bize de babadan kaldı. Biz de 'ne yapabiliriz, nasıl geliştirebiliriz?' çabası içerisine girdik.
Yaklaşık 10 yıl önce kendi markamızı oluşturarak fabrikamızda meyan kökünü çay haline getirdik. Süzen poşetler içerisinde müşterilerimize kolay demleyebilmeleri ve hızlı tüketebilmeleri için hem sıcak hem de soğuk içilebilen bir ürün haline getirdik ve piyasaya sürdük. Geri dönüşleri iyi oldu. Talep arttıkça biz de bu faydalı ürünü yurt dışına da pazarlamaya başladık. Meyan kökü her ülkede farklı amaçlarla kullanılıyor.