Yok böyle bir şey! Doğadan bedavaya topladı! Şimdi paraya para demiyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira!

Hataylı bir girişimci doğadan topladığı meyan köklerini çay haline getirdikten sonra satmaya başladı. Yurt dışına çay gönderen girişimci bir süre sonra yıllık bir milyon kazanmaya başladı. Yüzyıllardır şerbet olarak tüketilen meyan kökü, Çin alternatif tıbbının vazgeçilmez doğal ilacıdır. Ağaç dalı gibi görüntüsü olan meyan kökü, tatlı bir tada sahiptir. Üst solunum yolları hastalıklarından tutunda cilt ve sa sağlığına da inanılmaz katkısı olan meyan kökü hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. Peki meyan kökünün faydaları nelerdir? Meyan kökü çayı nasıl yapılır? Meyan kökü ne işe yarar?



