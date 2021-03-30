SON DAKİKA! Kamuda toplu sözleşme maratonu! Yeni zam oranı ne kadar olacak?

2021 yılı milyonlarca kamu çalışanı ve işçi için önemli bir sene olacak. Bu yıl birçok kesim için toplu sözleşmeler imzalanacak. Böylece önümüzdeki 2 yılın zamları ve sosyal hakları da belirlenecek. Peki sözleşmenin detaylarında hangi maddeler var? İşte cevabı...