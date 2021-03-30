SON DAKİKA! Kamuda toplu sözleşme maratonu! Yeni zam oranı ne kadar olacak?
Son dakika haberine göre kamuda toplu sözleşme maratonu başlıyor. Taşerondan kadroya geçen çalışanlar da bu yıl ilk kez toplu sözleşmeye dahil edilecek. Peki yeni zam oranı ne kadar olacak? İşte detaylar...
Milyonlarca emekli ve memurun gözü toplu sözleşmelerde. Kamu çalışanı, Emekli Sandığı emeklisi ve kamu işçileri bu yıl toplu sözleşmeye girecek. 3.5 milyon memurun sosyal ve mali hakları, 2 milyon emekli memurun 2 yıllık zam oranları ve 650 bin kamu işçisinin 2 yıllık mali hakları belirlenecek. İşte son dakika emekli ve memur zammı haberinin detayları...
ÖNCE İŞÇİLER MASAYA GELECEK
İlk buluşma kamu işçileri için olacak. Kamu kurumlarında çalışan işçiler ile toplu sözleşme görüşmelerinin Nisan- Mayıs döneminde başlaması bekleniyor. Burada yaklaşık 650 bin işçi için sosyal ve mali hakların belirlenmesi bekleniyor. HAK-İŞ ile TÜRK-İŞ birlikte hareket etme kararı aldı.
SENDİKALAR BİRLİKTE HAREKET EDECEK
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, kamu işçisinin 2021-2022 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü konusunda Türk-İş ile ortak hareket ettiklerini belirterek, "Bu birlikteliğimizi başarılı bir toplu iş sözleşmesiyle taçlandırmak istiyoruz." dedi.