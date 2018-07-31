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YKS açıklandı şimdi sıra tercihlerde! İşte geleceğin yüksek maaşlı meslekleri

YKS sonucunu gören öğrenciler, tercihler için araştırmalara başladı. İşte geleceğin yüksek maaşlı meslekleri...

31 Temmuz 2018 Salı, 12:22:09 Güncelleme: 12:38:03
YKS açıklandı şimdi sıra tercihlerde! İşte geleceğin yüksek maaşlı meslekleri
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YKS açıklandı şimdi sıra tercihlerde! İşte geleceğin yüksek maaşlı meslekleri

ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. İstediği sonucu elde eden üniversite adayları tercihler için araştırmalara başladı.

YKS açıklandı şimdi sıra tercihlerde! İşte geleceğin yüksek maaşlı meslekleri
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YKS açıklandı şimdi sıra tercihlerde! İşte geleceğin yüksek maaşlı meslekleri

Eğitim alacağı okulu ve bölümü iyi seçmek isteyen öğrencilere tavsiyeler de sıralanmaya başladı.

YKS açıklandı şimdi sıra tercihlerde! İşte geleceğin yüksek maaşlı meslekleri
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YKS açıklandı şimdi sıra tercihlerde! İşte geleceğin yüksek maaşlı meslekleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, gazetelerin eğitim muhabirleri ile yaptığı sohbet toplantısında gelişen teknolojiyle birlikte günümüz mesleklerinin dönüşüm geçireceğini anlattı.

YKS açıklandı şimdi sıra tercihlerde! İşte geleceğin yüksek maaşlı meslekleri
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YKS açıklandı şimdi sıra tercihlerde! İşte geleceğin yüksek maaşlı meslekleri

Gençlerin gelecekte bu alanlara yönelmesinin ülke kalkınmasına katkı sağlayacağını belirten Karaca, söz konusu mesleklerin maddi getirisinin de iyi olacağına dikkati çekti.

YKS açıklandı şimdi sıra tercihlerde! İşte geleceğin yüksek maaşlı meslekleri
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YKS açıklandı şimdi sıra tercihlerde! İşte geleceğin yüksek maaşlı meslekleri

İŞTE GELECEĞİN YÜKSEK MAAŞLI MESLEKLERİ
Üniversite sınavları sonrasında meslek seçiminde bulunacak gençlere tavsiyelerde bulunan Mehmet Karaca, geleceğin mesleklerini şöyle sıraladı:

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