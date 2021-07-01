Memura ve emekliye ek iş imkanı var! Ek kazancın kapısı sonuna kadar açık! Ayda 5.000 TL kazanabilirsiniz!

Ayda 5.000 TL kazanabilirsiniz! Ek iş fikirleri ile fazla para kazanabilir, ek iş imkanları sayesinde bütçenizi denkleştirebilirsiniz. Sayıları her geçen gün artan internet siteleri makale yazarlığı mesleğinin doğmasını sağladı. Siteler ziyaretçi çekmek adına makale yazılarına ihtiyaç duyarken bu alanda kendinizi geliştirerek aylık 5.000 lira maaş kazanmanız mümkün. Kamu çalışanlarına, yapacakları ek işi mesai saatleri dışında yapmak, bağlı oldukları kurumu ve görevlerini küçük düşürücü davranışlarda bulunmamak gibi şartlar sunuluyor. Başka herhangi bir kurum ya da kuruluşla sigorta ilişkilerinin bulunmaması gerekiyor. İşte, evden yapabileceğiniz ek iş imkanları ve yaratıcı iş fikirleri!

01.07.2021 08:05 - Son Güncelleme: 01.07.2021 08:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





