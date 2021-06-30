Kesenin ağzı açıldı! Bankalar miktarı değiştirdi! Milyonlarca emekli başvurması halinde alabilecek!
Milyonlarca emekli vatandaş, bankalardan promosyon ödemesi alabiliyor. Promosyon destekleri sayesinde emeklilerin cepleri rahatlıyor. Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren emekliler bu ödemelerden faydalanabiliyor. Ayrıca belirli şartlar yerine getirildiği takdirde ödenen miktar artıyor. Bazı bankalardan ödenen promosyon miktarı 2 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. İşte, en yüksek emekli promosyonu veren bankalar!
Emekli vatandaşlar banka promosyonlarından faydalanmaya devam ediyor. Emekliler maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü verdiği durumda, banka promosyonlarını alabilecek. Ekstra şartları yerine getirenlere ödenen miktar artacak. Bankalar tek tek yeni promosyon miktarlarını açıklamaya devam ediyor. SGK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklisi olan vatandaşların faydalanabileceği ücretler haberimizde!
YAPI KREDİ
Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, devam eden kampanyayla emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi tercih edenler bir aylık net maaşları 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 1.500 TL,
1.500- 2 bin 500 TL arasında ise 1.250 TL,
1.500 TL'ye kadar ise 1.000 TL ile en yüksek nakit promosyon ödemesini kazanıyor.
ŞEKERBANK
Şekerbank "Kazandıran Emekli Paketi" ile maaşını Şekerbank'a taşıyan emeklilere 3 yıllık taahhüt karşılığında maaş tutarlarına göre 375 ila 450 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor. Maaşını Şekerbank'a taşıyan emekliler aynı zamanda iki otomatik ödeme talimatı verdiğinde 150 TL, 10 adet müşteri ile sınırlı olmak üzere yönlendirdiği her yeni emekli için de 150 TL olmak üzere toplam 1.500TL promosyona hak kazanacak. Böylece maaşını Şekerbank'a taşıyan emekliler toplamda 2 bin 100 TL'ye kadar nakit promosyon kazanabilecek.