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Yıpranma ve borçlanma ile erken emeklilik nasıl olur? Onlarca meslekte erken emeklilik müjdesi!

Yıpranma ve borçlanma ile erken emeklilik nasıl olur? Onlarca meslekte erken emeklilik müjdesi! Erken emeklilik yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Uzun yıllar çalışan vatandaşlar yaş akdi veya prim eksiği nedeniyle emekliliğe geç ulaşabiliyor. Bu durumlarda yasaların tanıdığı bazı kolaylıklar bulunuyor. Bunların başında da yıpranma hakkı ve borçlanmalar geliyor. Ancak borçlanmaların dışında da bazı formüller var. Birçok vatandaş sigortasız çalıştığı yıllar olduğunu belirtiyor. Sigortasız çalışılan yıllar da vatandaşların erken emekliliği için kritik noktalardan biri. Peki, erken emeklilik son dakika var mı? Yıpranma payı kimleri kapsıyor? Yıpranma hakkı nedir? Sigortasız günler erken emeklilik için sayılır mı? Erken emeklilik şartları neler? İşte erken emeklilik fırsatları...

28.04.2020 13:37 - Son Güncelleme: 28.04.2020 13:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





