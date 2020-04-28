İşsizlik maaşı şartları neler? İşsizlik maaşı kaç ay veriliyor? İşten çıkartılana 20 bin TL verilecek!
İşsizlik maaşı şartları neler? İşsizlik maaşı kaç ay veriliyor? İşten çıkartılana 20 bin TL verilecek! İşsizlik maaşı, işten çıkarılan vatandaşlara yeni bir iş fırsatı bulana kadar belirlenen süreler içerisinde ödeniyor. İşsizlik maaşı ödemesinin şartları oldukça esnek tutuluyor. İşsiz kalan vatandaşların hayatını idame edebilmesini sağlayan ücret 1015 TL ile 2031 TL arasında ödeniyor. İŞKUR aracılığı ile yapılan başvuruların birçoğu olumlu yanıt alıyor. Peki, işsizlik maaşı şartları neler? İşsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi? İşte işsizlik ödeneği ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...
Türkiye'de işsiz kalan vatandaşların hayatını sürdürebilmesi amacıyla işsizlik maaşı veriliyor. İşsizlik maaşı İŞKUR tarafından belirlenen şartları taşıyan herkese ayrım gözetilmeksizin ödeniyor. Oldukça esnek şartlar ile verilen işsizlik maaşı farklı prim ödemelerine göre belirleniyor. Çalıştığı dönemde prim ödemeleri yüksek olan kişiler daha yüksek işsizlik maaşı alırken, gün sayısı ve SSK ödemesi düşük olanlar daha düşük işsizlik maaşı alıyor. İşsizlik maaşı 2031 TL tavan ücretten 10 aya kadar alınabiliyor. İşsiz kalan bir kişi 10 aya kadar 20 bin TL ödeme alabiliyor. Peki, İŞKUR işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı alma şartları neler? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşte işsizlik maaşı ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...
İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ÖDENİYOR?
İşsizlik maaşı için son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak primin ödenmiş olması ile işten ayrıldıktan önceki 120 gün içinde primin ödenmiş olması isteniyor. Alınacak işsizlik maaşının süresini de ödenen primler belirliyor. Buna göre; son 3 yıl içerisinde 600 gün prim ödeyene 6 ay, 900 gün prim ödeyene 8 ay ve 1080 gün prim ödeyene 10 ay süreyle işsizlik maaşı ödeniyor.
İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?
Bu maaşın sınırları geçerli asgari ücrete göre belirleniyor ve en düşüğü brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80'i kadar oluyor. Bundan sadece damga vergisi kesiliyor. Bu yıl rakamlar bin 15 ile 2 bin 31 lira arasında uygulanıyor. Parayı almak için İŞKUR'a başvurmak gerekiyor.