Küresel askeri harcamalar 2019'da 1,9 trilyon dolara çıktı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
Dünyada askeri harcamalar geçen yıl yüzde 3,6 arttı. Küresel askeri harcamaların yüzde 62'si ABD, Çin, Hindistan, Rusya ve Suudi Arabistan'a ait. Türkiye'nin askeri harcamaları 20,4 milyar dolara ulaştı. Almanya, sıralamadaki ilk 15 ülke arasında askeri harcamalarını en fazla artıran ülke oldu. Rusya geçen yıl 65,1 milyar dolarlık askeri harcamayla 4. sırada yer aldı.
Küresel askeri harcamalar, 2019 yılında 1,9 trilyon dolara yükseldi.
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) küresel askeri harcamalar raporuna göre, küresel askeri harcamalar, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,6 artarak 1,9 trilyon dolara yükseldi.
Raporda 2019 için hesaplanan rakam, 2010'dan bu yana askeri harcamalardaki en büyük yıllık yükselişe işaret ediyor.
TÜRKİYE'NİN ASKERİ HARCAMALARI 20,4 MİLYAR DOLARA ULAŞTI
Türkiye'nin askeri harcamaları, 2010-2019 arasında yüzde 86 artarak 20,4 milyar dolara ulaştı. Türkiye'nin askeri harcamaları 2018-2019 döneminde ise yüzde 5,8 arttı.
SIPRI verilerine göre, Türkiye 2019 yılında dünyada en çok askeri harcama yapan ülkeler arasında 16'ncı sırada yer aldı.
ASKERİ HARCAMALARIN YÜZDE 62'Sİ BEŞ ÜLKEYE AİT
Rapora göre, geçen yıl küresel askeri harcamaların yüzde 62'si ABD, Çin, Hindistan, Rusya ve Suudi Arabistan tarafından yapıldı.
ABD'nin harcamaları 2019 yılında önceki yıla göre yüzde 5,3 artışla 732 milyar dolar oldu. Öte yandan ABD'nin askeri harcamaları 2010-2019 arasında yüzde 15 azaldı.
SIPRI'de araştırmacı Pieter D. Wezeman, yaptığı açıklamada ABD'nin harcamalarında 2018-2019 dönemindeki artışın büyük devletler arasındaki rekabetin bir göstergesi olduğunu ifade etti.
ABD'yi takip eden Çin'in harcamaları 2010-2019 arasında yüzde 85 artışla 261 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde Hindistan'ın harcamaları da yüzde 37 artışla 71,1 milyar dolara çıktı.