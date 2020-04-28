Küresel askeri harcamalar 2019'da 1,9 trilyon dolara çıktı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Küresel askeri harcamalar, 2019 yılında 1,9 trilyon dolara yükseldi.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) küresel askeri harcamalar raporuna göre, küresel askeri harcamalar, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,6 artarak 1,9 trilyon dolara yükseldi.

Raporda 2019 için hesaplanan rakam, 2010'dan bu yana askeri harcamalardaki en büyük yıllık yükselişe işaret ediyor.