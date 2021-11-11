Yıpranma payı ile erken emekli eden meslekler! Bu işlerde çalışıyorsanız emeklilik tarihini öne çekebilirsiniz! Başvuru...

Vatandaşlar uzun süre çalışam hayatının sonunda emekli olacağı günün hayalini kurarken bu tarihi öne çekebilmenin yollarını arıyor. Erkeklerde askerlik ve kadınlarda doğum borçlanması erken emeklilikte en dikkat çekenler arasında yer alırken yıpranma payı yüksek olan mesleklerde çalışanlar da bu hakkı elde ediyor. Kamuda ve özel sektörde 45 iş kolunda çalışanlar emeklilik tarihini erkene çekebiliyor. Siz de yıpranma payı yüksek olan mesleklerde çalışıyorsanız SGK'ya başvurunuzu yapmayı unutmayın.