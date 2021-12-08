Memur ve memur emeklisine ek zam mı geliyor? MEMUR-SEN’den flaş ek zam açıklaması! Gözler 15 Ocak’ta
Asgari ücret görüşmeleri ile birlikte memur ve memur emeklisinin maaşlarına ne kadar zam yapılacağı da büyük merak konusu oldu. Ocak ayında memurlara ve memur emeklilerine yüzde 5 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkının yanı sıra ek zam göründü. Milyonlarca memur ve memur emeklisi gelecek zam açıklamalarını dört gözle beklerken MEMUR-SEN Başkanı Ali Yalçın, "Ocak 15'te maaşlara yansıyacak şekilde bu düzenlemeyi tamamlayacağız" dedi.
Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın şu ifadeleri kullandı:
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Asgari ücret belli olduktan sonra rakam konuşacağız. Memura bir refah düzeyinin yapılmasına ve ek zamma ihtiyaç var. Ocak 15'te maaşlara yansıyacak şekilde bu düzenlemeyi tamamlayacağız." dedi.
Gıda fiyatlarındaki yükselme ve market enflasyonu memurun alım gücünü düşürmüş oldu. Bizim buradaki temel yaklaşımımız şu ağustostan ocak ayına kadar olan süreçteki ekonomik hareketlilik toplu sözleşmede öngörülemeyen bir hareketliliktir. Ve toplu sözleşmemiz ocak ayı itibarıyla geçerli olacak. 1 Eylül ile 30 Kasım'daki ekonomik hareketlilik memurun alım gücünü düşürdü.
Kira fiyatları yükseldi gıda fiyatları yükseldi ve hayatın her anlamına dokunan bir zam meydana geldi. Biz burada memur sen olarak bir diploması yaptık. Çalışma Bakanlığı tarafından görüşme gerçekleştirdik. Prensip olarak bir şeyde uzlaştık. Ocakta maaşa yansıyacak enflasyon oranı ve bunun üzerinde br refah düzenlemesinin gelmesi konusunda uzlaştık. Çünkü şu an asgari ücret tartışması devam ediyor. Önce asgari ücret tartışmasının bir kenara bırakılması gerekiyor. Asgari ücret geride kaldıktan sonra başkanlık toplantısı sürecinde bir araya gelip rakam konusunu konuşacağız.