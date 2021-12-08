Memur ve memur emeklisine ek zam mı geliyor? MEMUR-SEN’den flaş ek zam açıklaması! Gözler 15 Ocak’ta

Kira fiyatları yükseldi gıda fiyatları yükseldi ve hayatın her anlamına dokunan bir zam meydana geldi. Biz burada memur sen olarak bir diploması yaptık. Çalışma Bakanlığı tarafından görüşme gerçekleştirdik. Prensip olarak bir şeyde uzlaştık. Ocakta maaşa yansıyacak enflasyon oranı ve bunun üzerinde br refah düzenlemesinin gelmesi konusunda uzlaştık. Çünkü şu an asgari ücret tartışması devam ediyor. Önce asgari ücret tartışmasının bir kenara bırakılması gerekiyor. Asgari ücret geride kaldıktan sonra başkanlık toplantısı sürecinde bir araya gelip rakam konusunu konuşacağız.