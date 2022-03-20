Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Yıpranan erken emekli olur! Kamuda ve özel sektörde Emeklilik yaşını düşüren, prim avantajı sağlayan yeni avantaj

Yıpranan erken emekli olur! Kamuda ve özel sektörde Emeklilik yaşını düşüren, prim avantajı sağlayan yeni avantaj

Kamuda ve özel sektörde 45 iş kolunda çalışanların erken emeklilik imkanı var. Emeklilik yaşını düşüren, prim avantajı sağlayan bu avantajın kapsamının genişletilmesi de gündemde...

20.03.2022 06:57 - Son Güncelleme: 20.03.2022 06:57
Yıpranan erken emekli olur! Kamuda ve özel sektörde Emeklilik yaşını düşüren, prim avantajı sağlayan yeni avantaj

Ülkemizde bazı meslekler için erken emeklilik imkanı bulunuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yıpranan erken emekli olur! Kamuda ve özel sektörde Emeklilik yaşını düşüren, prim avantajı sağlayan yeni avantaj

'Yıpranma' ya da bir başka deyişle 'Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ)' diye tanımlanan bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi belli oranda geriye çekerek emeklilik imkanı sağlıyor.

Yıpranan erken emekli olur! Kamuda ve özel sektörde Emeklilik yaşını düşüren, prim avantajı sağlayan yeni avantaj

MESLEĞE GÖRE FARKLI
Bu sistem genelde ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlara yönelik bir uygulama.

Yıpranan erken emekli olur! Kamuda ve özel sektörde Emeklilik yaşını düşüren, prim avantajı sağlayan yeni avantaj

45 iş dalında belirlenen mesleklerin bir kısmı özel sektör kolları iken, kamu kurumları da bulunuyor.

Yıpranan erken emekli olur! Kamuda ve özel sektörde Emeklilik yaşını düşüren, prim avantajı sağlayan yeni avantaj

Belli mesleklerde çalışanlar her bir yıl için emekliliklerine 60 ya da 90 gün, kimi mesleklerde ise 180 gün fazladan süre (yıpranma hakkı) kazanıyor.

SON DAKİKA