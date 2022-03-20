Yıpranan erken emekli olur! Kamuda ve özel sektörde Emeklilik yaşını düşüren, prim avantajı sağlayan yeni avantaj
Kamuda ve özel sektörde 45 iş kolunda çalışanların erken emeklilik imkanı var. Emeklilik yaşını düşüren, prim avantajı sağlayan bu avantajın kapsamının genişletilmesi de gündemde...
20.03.2022 06:57 - Son Güncelleme: 20.03.2022 06:57
'Yıpranma' ya da bir başka deyişle 'Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ)' diye tanımlanan bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi belli oranda geriye çekerek emeklilik imkanı sağlıyor.
Belli mesleklerde çalışanlar her bir yıl için emekliliklerine 60 ya da 90 gün, kimi mesleklerde ise 180 gün fazladan süre (yıpranma hakkı) kazanıyor.