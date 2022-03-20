✍Emeklilere ek gelir hesaplara yatıyor! SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı… 👉Başvuranlara karşılıksız olarak 2.750 TL ödeniyor!

Milyonlarca emekli vatandaşı yararlanıyor ve başvuranlara karşılıksız olarak 2.750 TL ödeniyor. 2022 emekli zamlarının yapılmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bağlı olarak çalışan ve emekliliği hak eden vatandaşlar bankalara başvurarak bankalara göre miktarı değişmekle birlikte bu promosyon ödemesi fırsatından yararlanabiliyor. Emeklilere ek gelir hesaplara yatıyor! SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığına bağlı vatandaşlar başvuru şartlarının neler olduğunu merak ediyor. Peki bankaların emekli promosyon miktarı ne kadar?