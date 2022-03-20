Asgari ücrete Temmuz zammı gündemde. Peki ne kadar artış bekleniyor? Enflasyona oranla artış ne kadar olacak?

PEŞ PEŞE AÇIKLAMA

Geçtiğimiz günlerde bir TV kanalında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın o açıklamaları: Asgari ücrete yılda iki defa zam getirilmesi konusunu Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti.