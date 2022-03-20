Asgari ücrete Temmuz zammı gündemde. Peki ne kadar artış bekleniyor? Enflasyona oranla artış ne kadar olacak?
Temmuz'da asgari ücrete yeni zam gündemde. AK Parti'li Özkan ve eski bakan Zeybekçi açıklama yaptı. Enflasyona göre zam olursa 850 TL artış bekleniyor.
20.03.2022 06:57 - Son Güncelleme: 20.03.2022 06:57
Yılbaşında asgari ücrete tarihi bir zam olan yüzde 50'nin üzerinde artış yapılmış ve 2.825 liradan 4.253 liraya çıkartılmıştı.
Geçtiğimiz yıllarda yılda iki artış uygulaması yapılmış, ve 2015 yılından sonra tek artışa dönülmüştü. Temmuz ayında emeklilere ve memurlara yapılacak ikinci artış asgari ücretliler için de uygulanabilir.
PEŞ PEŞE AÇIKLAMA
Geçtiğimiz günlerde bir TV kanalında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın o açıklamaları: Asgari ücrete yılda iki defa zam getirilmesi konusunu Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti.