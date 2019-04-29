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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! İşte yeni düzenlemenin detayları...

Trafik sigortaasına getirilen yeni düzenleme ile birlikte, sigortacılara sürücülerin ceza puanına göre sigorta fiyatı belirleme imkanı tanındı. Böylece sigortacılıkta sürücü temelli bir sisteme geçişin önü açıldı. Sigorta şirketleri sürücü listeleri oluşturacak ve listede kaza yapan ya da 20 yaşından küçük olanlar varsa fiyat ona göre belirlenecek.

29.04.2019 09:10 - Son Güncelleme: 29.04.2019 09:10
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! İşte yeni düzenlemenin detayları...

Geçen hafta yayımlanan bir yönetmelikle, trafik sigortasının şartlarında değişiklik yapıldı. Buna göre, trafik kuralları ihlalleri sonucu sürücülere uygulanana ceza puanları ile ehliyetlere el konulma süresi ve nedenleri, sigortanın fiyatını belirlemede kullanılabilecek.

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! İşte yeni düzenlemenin detayları...

Resmi Gazetede yayımlanan bu değişikliğin -pek de anlaşılamadığından olsa gerek- kamuoyuna yansıması farklı oldu. Kimileri, 'bundan böyle trafik sigortası primleri ceza puanlarına göre belirlenecek' dedi; kimileri, sigorta primleri yüzde 50 zamlanacak diye yorumladı. İşin doğrusunu anlatayım.

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! İşte yeni düzenlemenin detayları...

FİYATLAR ARTACAK MI?
Öncelikle şunu belirteyim, bu değişiklik, bugünden yarına trafik sigortasını etkileyecek bir düzenleme değil. Azami fiyat, yani tavan fiyat uygulaması, devam ediyor ve bu kapsamda il il, hem araç gruplarına hem de sürücülerin hasar geçmişine göre sigorta primlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı belirliyor; sigorta şirketleri de belirlenen bu fiyatların üzerinde poliçe kesemiyor.

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! İşte yeni düzenlemenin detayları...

Geçen hafta yönetmelikle yapılan değişiklik ise; bir-iki senedir hem ekonomi yönetiminin hem sigortacıların konuştuğu, araçların değil sürücülerin de sigortalandığı sürücü temelli trafik sigortasına geçişe hazırlık.

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! İşte yeni düzenlemenin detayları...

Uygulamaya geçildiğinde ise trafik sigortası artık sürücünün hasar geçmişine, trafik cezası alıp almadığına bakılarak yapılacak ve sigortanın fiyatı da bu kriterlere göre belirlenecek.

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