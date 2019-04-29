Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! İşte yeni düzenlemenin detayları...
Trafik sigortaasına getirilen yeni düzenleme ile birlikte, sigortacılara sürücülerin ceza puanına göre sigorta fiyatı belirleme imkanı tanındı. Böylece sigortacılıkta sürücü temelli bir sisteme geçişin önü açıldı. Sigorta şirketleri sürücü listeleri oluşturacak ve listede kaza yapan ya da 20 yaşından küçük olanlar varsa fiyat ona göre belirlenecek.
29.04.2019 09:10
- Son Güncelleme: 29.04.2019 09:10
FİYATLAR ARTACAK MI?
Öncelikle şunu belirteyim, bu değişiklik, bugünden yarına trafik sigortasını etkileyecek bir düzenleme değil. Azami fiyat, yani tavan fiyat uygulaması, devam ediyor ve bu kapsamda il il, hem araç gruplarına hem de sürücülerin hasar geçmişine göre sigorta primlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı belirliyor; sigorta şirketleri de belirlenen bu fiyatların üzerinde poliçe kesemiyor.
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