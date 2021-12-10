Yıllık kazançları 1 milyar TL! Deniz olmayan şehir Malatya’dan Avrupa ve Rusya’ya somon ihraç ediyorlar

Malatya'da üretilen Türk somonları Avrupa ülkeleri ve Rusya'ya ihraç ediliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde deniz seviyesinden 977 metre yükseklikteki kentte, tarım ve hayvancılığın yanında kültür balıkçılığı da gelişmeye başladı. Geçen yıl ilk kez üretimine başlanan ve 1000 ton verim alınan Türk somonuna pazarlama sıkıntısı olmaması dolayısıyla ilgi arttı.