Yıllık kazançları 1 milyar TL! Deniz olmayan şehir Malatya'dan Avrupa ve Rusya'ya somon ihraç ediyorlar
Malatya'da üretilen Türk somonları Avrupa ülkeleri ve Rusya'ya ihraç ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde deniz seviyesinden 977 metre yükseklikteki kentte, tarım ve hayvancılığın yanında kültür balıkçılığı da gelişmeye başladı. Kilogramı 10 eurodan (156 TL) ihraç edilen somon yıllık 6 bin ton ihracat karşılığında yaklaşık 1 milyar TL (936 milyon lira) kazandırıyor.
Malatya'da üretilen Türk somonları Avrupa ülkeleri ve Rusya'ya ihraç ediliyor.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde deniz seviyesinden 977 metre yükseklikteki kentte, tarım ve hayvancılığın yanında kültür balıkçılığı da gelişmeye başladı. Geçen yıl ilk kez üretimine başlanan ve 1000 ton verim alınan Türk somonuna pazarlama sıkıntısı olmaması dolayısıyla ilgi arttı.
Kentin geçen yıla kadar iç sulardaki balık üretiminde 26. sırada yer aldığına dikkati çeken Macit, "Yeni yatırımlarla Malatya, balık üretiminde Türkiye 3'üncüsü olmuş durumda. Yatırımcıları davet ederek üretimi daha da ileri boyutlara taşımayı planlıyoruz. Tatlı sularda yavru üretiminde Türkiye'de birinci sıradayız." dedi.
Macit, somon balığı üretiminde artış beklediklerini belirterek, "Yavru balıkların yetişmesiyle bu yıl 9 bin ton civarında üretimimiz olacak. Geçmiş yıllarda 2 bin 500 ve 3 bin ton civarlarındayken üretim 3 katına çıktı. Daha yolun başındayız. Malatya'nın kafes balıkçılığı için mevcut kapasitesi 120 bin ton." diye konuştu.
KİLOGRAMI YAKLAŞIK 10 AVRODAN İHRAÇ EDİLİYOR
Macit, kentte havuz ve kafes balıkçılığı yapan 68 tesis bulunduğunu, bunların bir kısmında Türk somonu yetiştirildiğini dile getirerek şöyle devam etti: