Tanesi 250 dolara ihraç ediliyor yılda 4 bin set üretiliyor! Edirne’den 30 ülkeye bateri zilleri

Zilin serüveninin bakır ve kalayla başladığını belirten Er, "Bakır ve kalayı eriterek döküm yapıyoruz. Dökümden çıktıktan sonra makineden geçirip levha haline getiriyoruz, daha sonra çekiçleyerek şekil veriyoruz. Verdiğimiz şekille ziller meydana geliyor. Şekil verirken vurulan her çekiç darbesini bir nota olarak düşünebilirsiniz." dedi.