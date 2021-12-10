Tanesi 250 dolara ihraç ediliyor yılda 4 bin set üretiliyor! Edirne'den 30 ülkeye bateri zilleri
Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki sanayi sitesinde üretilen el yapımı bateri zilleri, Brezilya'dan Japonya'ya kadar dünyanın birçok ülkesinde müzisyenler tarafından tercih ediliyor. Bir set 4 zilden oluşurken ustalar yılda ise 3 bin 500-4 bin set üretiyor. Bir zilin ihracatı ise 250 dolar kazandırıyor. Yani bir set zilden kazanç 1000 doları buluyor. İşte Edirne'de üretilen zilleri kullanan sanatçılar...
10.12.2021 12:35
- Son Güncelleme: 10.12.2021 12:35
"YILDA 3 BİN 500-4 BİN SET ÜRETİYORUZ"
Zil ustası Mustafa Er, AA muhabirine, mesleğe 1998 yılında Ermeni bir ustanın yanında başladığını, 3-4 yıllık tecrübenin ardından Uzunköprü'ye gelerek kendi atölyesini açtığını söyledi.
Zilin serüveninin bakır ve kalayla başladığını belirten Er, "Bakır ve kalayı eriterek döküm yapıyoruz. Dökümden çıktıktan sonra makineden geçirip levha haline getiriyoruz, daha sonra çekiçleyerek şekil veriyoruz. Verdiğimiz şekille ziller meydana geliyor. Şekil verirken vurulan her çekiç darbesini bir nota olarak düşünebilirsiniz." dedi.