Devletin verdiği yardımlar hesaplarda unutuluyor! Bir defaya mahsus 9 bin TL’ye yakın alabilirsiniz! SGK uyarı yapıyor…

İhtiyaç sahibi vatandaşlara devlet tarafından pek çok destek veriliyor ve unutanların hesaplarında paralar birikiyor. Bir defaya mahsus 9 bin TL'ye yakın almanız mümkün oluyor ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) konuya dair sürekli uyarı yapıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ya da PTT üzerinden alınabilen bu yardımların neler olduğu, başvuru şartları ile ilgili bilgiler de yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki devletin verdiği hangi yardımlar hesaplarda unutuluyor? Hesapta para olup olmadığı nasıl sorgulanabilir? İşte ayrıntılar!