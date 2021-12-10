Devletin verdiği yardımlar hesaplarda unutuluyor! Bir defaya mahsus 9 bin TL’ye yakın alabilirsiniz! SGK uyarı yapıyor…
Ekonomik olarak geçinmekte zorlanan ya da yasal olarak bazı yardımları hak etmek için şartları taşıyanlar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uyarı yapmasına rağmen bu yardımları almayı unutuyor. Hesapta biriken paraları ise tek seferde olmak üzere almak mümkün, 9 bin TL'ye yakın ödeme alınabiliyor. Devletin verdiği yardımların neler olduğu, yararlanma şartlarını haberimizde derledik. Ayrıca hesabınızda biriken para olup olmadığını nereden sorgulayabileceğinizi de öğrenebilirsiniz.
İhtiyaç sahibi vatandaşlara devlet tarafından pek çok destek veriliyor ve unutanların hesaplarında paralar birikiyor. Bir defaya mahsus 9 bin TL'ye yakın almanız mümkün oluyor ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) konuya dair sürekli uyarı yapıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ya da PTT üzerinden alınabilen bu yardımların neler olduğu, başvuru şartları ile ilgili bilgiler de yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki devletin verdiği hangi yardımlar hesaplarda unutuluyor? Hesapta para olup olmadığı nasıl sorgulanabilir? İşte ayrıntılar!
MUHTAÇ AİLELERE MADDİ DESTEK YARDIMI
Aileye mensup tüm vatandaşlara kişi başı yardımlar yapılacak.
Sosyal Yardımlar Genel müdürlüğünün elektrik desteğini almak isteyen kişilerin yerine getirmesi gereken bütün koşulları belirtti.
Bu destekten yaralanmak isteyen vatandaşlar vâkıfa giderek kayıt olmaları dâhilin de aile içerisinde kişi başına düşen gelir miktarı asgari ücretten daha azsa, elektrik desteği alma imkânına sahiptirler. Yani destek alabilme imkânına sahip olmak için hane gelir tutarının 701 Liradan daha düşük olması şartı vardır.
FATURA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yardımdan faydalanmak için vatandaşların yanlarında güncel elektrik faturası tutarı olması gerekmektedir. Başvuru için güncel fatura üzerinden sorgulamalar yapılır ve başvuru onaylanır. Sorgulama sonucunun olumlu olması dahilinde ücret nakit olarak verilmez, fatura tutarlarınızdan düşer.
Vatandaşlar ikametgâh adreslerinin bağlı olduğu Sosyal yardımlaşma vakıflarına giderek başvuru talebinde bulunabilirler. Başvuru yapılırken hanede yaşayan bireylerin kimlik fotokopileri ile güncel elektrik faturasının sunulması gerekmektedir. Buna ek olarak, muhtarlıklardan temin edilebilecek olan muhtaçlık belgesi de başvuru sırasında yararlı olacaktır.