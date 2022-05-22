Yıllık izinle ilgili bu detaya dikkat! 50 yaş üstü, emekli ve 18 yaş altı çalışanların yıllık izin süreleri...

İş Kanunu kapsamında deneme süresi de dâhil en az bir yıl çalışmış olanlar yıllık ücretli izin kullanabilir. Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi gerekiyor.

Çalışanın rızası olsa bile yıllık izin hakkından vazgeçilemiyor. Kanuna göre izin yerine parasının ödenmesi yönünde talepte bulunulamıyor. İzin süresi toplu sözleşmeye veya iş sözleşmesiyle artırılabiliyor.