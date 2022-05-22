Yıllık izinle ilgili bu detaya dikkat! 50 yaş üstü, emekli ve 18 yaş altı çalışanların yıllık izin süreleri...
Milyonlarca çalışan özellikle yaz ayları geldiğinde yıllık izinle ilgili birçok sorunun yanıtını arıyor. Yasalarımıza göre deneme süresi de dâhil en az bir yıl çalışmış olanlar yıllık izin kullanabiliyor. Ancak yıllık izin süreleri değişiklik gösterebiliyor. İşte detaylar...
Türkiye'de milyonlarca çalışanın yıllık izin hakkı yasalarla güvence altında yer alıyor. Birçok çalışan her yıl hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı tatili ile beraber yıllık izin hesabı yapıyor.
Yıllık izin dönemi başlıyor. Çalışanların yıllık ücretli izin hakkı anayasal güvence altında olup kaç gün kullanılacağı kıdem ve yaşa göre belirleniyor.
İş Kanunu kapsamında deneme süresi de dâhil en az bir yıl çalışmış olanlar yıllık ücretli izin kullanabilir. Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi gerekiyor.
Çalışanın rızası olsa bile yıllık izin hakkından vazgeçilemiyor. Kanuna göre izin yerine parasının ödenmesi yönünde talepte bulunulamıyor. İzin süresi toplu sözleşmeye veya iş sözleşmesiyle artırılabiliyor.
Yıllık izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere bölümler hâlinde kullanılabilir.
İşten ayrılırken kullanmadığı iznin parasını alıp iki yıl sonra aynı işyerine dönen için önceki çalışma dikkate alınmaz.
Sabah'ta yer alan habere göre, Bir yıl çalıştıktan sonra yeni izne hak kazanılır. Aynı şirkette birden fazla bölümde çalışanlar işten ayrıldığında iki bölümdeki çalışmalar birleştirilir, kullanılmayan izinlerin parası ödenir.Yıllık izin dönemine ilişkin ücretin çalışanın izne başlamadan önce peşin ödenmesi ya da avans olarak verilmesi gerekir.
İşte milyonlarca çalışanın bilmesi gereken kısa yıllık izin rehberi ve merak edilen sorunların cevapları:
* Çalışanın rızası olsa da izin hakkı ortadan kalkmaz.
* Saatlik izin yıllık ücretli izinden düşülemez.
* İzin yerine para talep edilemez.
* Emekli çalışana izin 20 günden başlar.
* Yıllık izinde 10 gün blok izin zorunlu.