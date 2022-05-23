Bu belgeyle gelen Ziraat ve Halkbank'tan 0 faizli konut kredisini alacak! SGK'dan ayda 750 TL taksitle TOKİ sıfır faizli konut kredisi! İşte şartlar

Bankaların konut kredilerini yakından takip edenler en uygun konut kredileri için araştırmalar yapıyor. SGK'dan yapılan açıklamaya göre sıfır faizli konu kredisi verileceği duyuruldu. Müracaatler doğrudan Ziraat Bankası şubelerine yapılacak. Öte yandan faizsiz krediden yararlanmak isteyenler SGK'ya başvurarak hak sahibi belgesi alması gerekiyor. 3 bin lira aylığı olan sıfır faizli kredi için 750 lira taksit ödüyor. SGK faizsiz konut kredisi için kimler hak sahibi olarak değerlendiriliyor? İşte konu hakkında merak edilenler!