SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Marmaray’ı açıldığı günden bu yana 700 milyon kişi kullandı

'GÜNDE 289 SEFER GERÇEKLEŞİYOR'

Gebze-Halkalı arasında günde 289 sefer gerçekleştiğini belirten Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Marmaray'da seferler 06.00-23.00 saatleri arasında yapılıyor. Marmaray'ın Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında YHT ve ana hat trenlerine; Yenikapı, Sirkeci, Ayrılık Çeşmesi, Üsküdar ve Söğütlüçeşme gibi yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu istasyonlarda da metro, metrobüs, şehir hatları vapurları ve tramvaya bağlantısı bulunuyor. Ayrıca, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı gibi İstanbul'da inşa edilen yeni raylı sistemlerle de entegrasyonu bulunuyor."