Yıllık 2.993 TL, 2.053 TL, 3. 311 TL formülleri masada! 🔔SSK, Bağkur, 4C’lilere 2 kez ödeme yapılacak! Temmuzdan önce hesaplara yatacak!

Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenene ikramiyelerde yeni bir gelişme ortaya çıktı. En az asgari ücret seviyelerine kadar çıkarılması istenene emekli bayram ikramiyelerine yönelik ne kadar artış yapılacağı gündemde merak edilerek araştırılıyor. Bu sene asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede artış beklentisi oluşturdu.