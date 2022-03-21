Yıllık 2.993 TL, 2.053 TL, 3. 311 TL formülleri masada! 🔔SSK, Bağkur, 4C'lilere 2 kez ödeme yapılacak! Temmuzdan önce hesaplara yatacak!
Emeklilere her sene Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikramiye ödeniyor. İkramiye devresi yaklaştıkça emekliler amacıyla bu sene yeni bir artış yaşanacak. Geçen sene 1.000 liradan 1.100 TL'ye çıkarılan ikramiyelere yeni zam gelecek. Bu senenin ilk ikramiyesinin Nisan ayı sonucunda verilmesi beklenirken, artışa dair 4 formül konuşulmaya başlandı. İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması. İkramiye senelik enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu sene iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme hesaplara yatırılacak. Peki, 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte merak edilenler!
21.03.2022 11:42 - Son Güncelleme: 21.03.2022 11:45
Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenene ikramiyelerde yeni bir gelişme ortaya çıktı. En az asgari ücret seviyelerine kadar çıkarılması istenene emekli bayram ikramiyelerine yönelik ne kadar artış yapılacağı gündemde merak edilerek araştırılıyor. Bu sene asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede artış beklentisi oluşturdu.
Yaklaşan Ramazan ayı ile birlikte emekliler için de ikramiye dönemi geliyor. Her yıl bayram öncesinde ikramiye alan emekliler için bu yıl yeni bir artış göründü. Bunun için 4 formül masada...