Aktüel kataloğu tek tek listelendi! Büyük indirim başladı! 22,25 TL'ye indi! 16'lı tuvalet kağıdı, mercimek, et... Tarım Kredi Marketleri güncelledi anında yayınlandı!

Tarım Kredi Marketleri start verdi. Zincir marketlerinde bu haftanın yeni indirime giren ürünleri duyuruldu. Her gün binlerce vatandaşın alışveriş yaptığı Tarım Kredi Marketleri'nde yeni haftada Arıvital Polen 100 gr 22,25 TL'ye, bebek bezi çeşitleri 54,90 TL'ye, 16'lı tuvalet kağıdı 39,90 TL'ye, yeşil mercimek 23,90 TL'ye, organik siyah çay 32,90 TL'ye , taze bonfile 56,90 TL'ye düştü. Daha pek çok üründe de büyük indirimler yapıldı. İşte Mart ayının en gözle zincir marketlerinden Tarım Kredi Marketleri'nin günce aktüel ürünler kataloğu...