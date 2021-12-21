Yılın son günlerinde araç fiyatları güncellendi! 300 bin TL araçlar yok denecek kadar az! Fiat, Honda, Opel, Hyundai…

Otomobil fiyatlarındaki artış devam ederken dolar piyasasındaki düşüşün sektörü ne yönde etkileyeceği merak edilmeye başlandı. 300 TL altında araç bulmak zorlaşırken yılın son günlerinde fiyatlarda indirim yapılıp yapılmadığı araştırma konusu oldu. Araba sahibi olmak isteyenler bütçelerini de düşünerek hem uygun fiyatlı hem de ihtiyacına uygun özellikler taşıyan otomobil satın almak istiyor ve fiyatların düşmesini de dört gözle bekliyor. 300 bin TL altında olmaya devam eden ve diğer fiyatlardaki araçların listesini sizler için haberimizde derledik. İşte detaylar!