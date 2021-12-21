Yılın son günlerinde araç fiyatları güncellendi! 300 bin TL araçlar yok denecek kadar az! Fiat, Honda, Opel, Hyundai…
Yeni yıla az bir zaman kala araç fiyatlarıyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Araç sahibi olmak ya da yenilemek isteyenler otomobil markalarının güncel fiyatlarını tek tek dolaşmadan öğrenmek istiyor. Dolar piyasasındaki hızlı yükseliş sona erdi. Dün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Sonrasında ise dolar fiyatları hızla düşüşe geçince vatandaşlar piyasaların araç fiyatlarını ne yönde etkilediğini merak ederek araştırmaya başladı. Yılın son günlerinde araç fiyatları güncellendi, 300 bin TL araçlar yok denecek kadar az. İşte Fiat, Honda, Opel, Hyundai gibi daha pek çok markanın güncel fiyatları!
21.12.2021 13:48
- Son Güncelleme: 21.12.2021 13:48
Otomobil fiyatlarındaki artış devam ederken dolar piyasasındaki düşüşün sektörü ne yönde etkileyeceği merak edilmeye başlandı. 300 TL altında araç bulmak zorlaşırken yılın son günlerinde fiyatlarda indirim yapılıp yapılmadığı araştırma konusu oldu. Araba sahibi olmak isteyenler bütçelerini de düşünerek hem uygun fiyatlı hem de ihtiyacına uygun özellikler taşıyan otomobil satın almak istiyor ve fiyatların düşmesini de dört gözle bekliyor. 300 bin TL altında olmaya devam eden ve diğer fiyatlardaki araçların listesini sizler için haberimizde derledik. İşte detaylar!
300 BİN TL ALTI ARAÇLAR
Yeni Egea Sedan Easy Versiyon Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Tavsiye Edilen Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyat
1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli 254.900 TL 244.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 379.900 TL 369.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel 403.900 TL 393.900 TL
Yeni Egea Sedan Urban
Versiyon Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Tavsiye Edilen Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyat
1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 329.900 TL 266.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 381.900 TL 371.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 391.900 TL 381.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 427.900 TL 417.900 TL
OPEL CORSA
Motor / Şanzıman Donanım Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
1.2 75 HP BENZİN MT5 ESSENTIAL ELEGANCE 359.900 TL 368.900 TL
1.5 102 HP DİZEL MT6 EDITION 404.900 TL
1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION ELEGANCE 438.900 TL 459.900 TL
1.2 130 HP BENZİN AT8 ULTIMATE 498.900 TL