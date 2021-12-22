Özel ve kamu bankaları faiz oranları güncellendi! Kredi çekecekler bakmadan geçmeyin! Yapı Kredi Bankası, Akbank, TEB…
Bankaların faiz oranları sık sık güncelleniyor ve adete birbirleriyle yarışa giriyorlar. Kamu ve özel bankalarının güncel ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranlarını öğrenmek isteyenler tek tek banka şubelerini gezmek yerine kolayca bilgi edinmek istiyor. Vakıfbank, Garanti Bankası, Akbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi gibi daha pek çok bankanın 21 Aralık ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranlarını haberimizde derledik. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası altın ve dolardaki düşüşün ardından kredi faizlerine nasıl yansıdı? İşte yanıtı!
22.12.2021 09:59
- Son Güncelleme: 22.12.2021 09:59
Birikimlerinin üzerine kredi çekerek ev ya da araba almak isteyen, borçlarını kapatmak ya da yeni bir iş kurmak gibi daha birçok nedenle ihtiyaç kredisi, konut ve taşıt kredisi almak isteyenler bankaların güncel faiz oranlarını merak ederek araştırıyor. Dolar ve altın fiyasasındaki sert düşüşün ardından kamu ve özel bankaların konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranlarının ne oranda güncellendiği, 21 Aralık Salı gününde yüzde kaç olarak belirlendiği bilgisini haberimizde derledik. Vakıfbank, Garanti Bankası, Akbank gibi daha pek çok bankanın faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.