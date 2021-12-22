Özel ve kamu bankaları faiz oranları güncellendi! Kredi çekecekler bakmadan geçmeyin! Yapı Kredi Bankası, Akbank, TEB…

Birikimlerinin üzerine kredi çekerek ev ya da araba almak isteyen, borçlarını kapatmak ya da yeni bir iş kurmak gibi daha birçok nedenle ihtiyaç kredisi, konut ve taşıt kredisi almak isteyenler bankaların güncel faiz oranlarını merak ederek araştırıyor. Dolar ve altın fiyasasındaki sert düşüşün ardından kamu ve özel bankaların konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranlarının ne oranda güncellendiği, 21 Aralık Salı gününde yüzde kaç olarak belirlendiği bilgisini haberimizde derledik. Vakıfbank, Garanti Bankası, Akbank gibi daha pek çok bankanın faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.