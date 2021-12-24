A101, BİM, ŞOK, Migros'ta en ucuz sıvı yağ... Dolar düştü her şey indirime giriyor! Teneke Ayçiçek yağı fiyatı 70 TL altına düştü

Dolar kurundaki hareketlilik sonrası güncel gıda fiyatları merak konusu oldu. Geçtiğimiz haftalarda dövizdeki her kuruş artış jet hızıyla etiketlere yansımıştı. Hal böyle olunca döviz düşünce de market fiyatlarında düşüş beklentisi oluştu. Son zamanlarda en çok zam ayçiçek yağına gelmişti. Dolar ve altının düşmesinden sonra alışverişe çıkacak olan milyonlarca kişi teneke olarak satılan yağların yeni fiyatlarını araştırıyor. Kurdaki büyük düşüş otomobil ve akaryakıt fiyatlarını etkiledi peki ama market ürünlerini etkiledi mi?